Lebron James encabeça lista da Forbes de mais bem pagos da NBA em 2023; veja a lista

A revista Forbes divulgou nesta sexta-feira uma lista com os dez jogadores mais bem pagos da NBA na temporada 2023. O valor somado da arrecadação dos atletas ultrapassa a marca de US$ 746 milhões (R$ 3,77 bilhões), quantia estável em relação ao recorde do ano passado, de US$ 751 milhões (3,8 bilhões).

Lebron James, do Los Angeles Lakers, encabeça a lista com US$ 117,6 milhões (R$ 595 milhões). A revista aponta que nenhum outro jogador na história da NBA ganhou mais em quadra do que os US$ 432 milhões (R$2,18 bilhões) que James acumulou em 20 temporadas como profissional. Caso o atleta cumpra o seu contrato atual e permaneça na liga na próxima temporada, ele ultrapassará US$ 530 milhões em 2025.

Fechando o top 3 estão Stephen Curry, do Golden State Warriors, com US$ 101,9 milhões (R$ 515 milhões) e Kevin Durant, do Phoenix Suns, com US$ $91.4 million (R$ 462 milhões).

Veja a lista completa abaixo: