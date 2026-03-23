Jogos da NBA desta segunda-feira, 23: horários e onde assistir

A rodada da NBA desta segunda-feira, 23, tem dez jogos na agenda. Entre os confrontos mais relevantes do dia estão Lakers x Pistons, Warriors x Mavericks e Bucks x Clippers, em uma noite cheia para quem acompanha a reta final da temporada regular. Saiba onde assistir a todos os jogos.

Jogos da NBA hoje, segunda-feira, 23 de março

Em horário de Brasília, a rodada desta segunda fica assim:

20h00 — Orlando Magic x Indiana Pacers - League Pass

20h00 — Miami Heat x San Antonio Spurs - ESPN e Disney+

20h00 — Detroit Pistons x Los Angeles Lakers - YouTube NBA Brasil

20h00 — Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder - League Pass

20h30 — Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies - League Pass

21h00 — Chicago Bulls x Houston Rockets - League Pass

22h00 — Utah Jazz x Toronto Raptors - League Pass

22h30 — Dallas Mavericks x Golden State Warriors - ESPN e Disney+

23h00 — Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets - League Pass

23h30 — Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks - League Pass

Onde assistir aos jogos da NBA hoje

A NBA terá disponibilidade dos jogos no League Pass nesta segunda-feira. Para o público brasileiro, o destaque fora da plataforma é Pistons x Lakers, que aparece com transmissão ao vivo no YouTube da NBA Brasil. Além disso, ESPN e Disney+ transmitem os jogos entre Dallas x Golden State.