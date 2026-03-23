Jogos da NBA desta segunda-feira, 23: horários e onde assistir

NBA: 76ers e Thunder abrem abrem a lista de confrontos nessa noite de segunda-feira (Joshua Gateley/Getty Images)
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Publicado em 23 de março de 2026 às 18h07.
A rodada da NBA desta segunda-feira, 23, tem dez jogos na agenda. Entre os confrontos mais relevantes do dia estão Lakers x Pistons, Warriors x Mavericks e Bucks x Clippers, em uma noite cheia para quem acompanha a reta final da temporada regular. Saiba onde assistir a todos os jogos.
Em horário de Brasília, a rodada desta segunda fica assim:
20h00 — Orlando Magic x Indiana Pacers - League Pass
20h00 — Miami Heat x San Antonio Spurs - ESPN e Disney+
20h00 — Detroit Pistons x Los Angeles Lakers - YouTube NBA Brasil
20h00 — Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder - League Pass
20h30 — Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies - League Pass
21h00 — Chicago Bulls x Houston Rockets - League Pass
22h00 — Utah Jazz x Toronto Raptors - League Pass
22h30 — Dallas Mavericks x Golden State Warriors - ESPN e Disney+
23h00 — Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets - League Pass
23h30 — Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks - League Pass
A NBA terá disponibilidade dos jogos no League Pass nesta segunda-feira. Para o público brasileiro, o destaque fora da plataforma é Pistons x Lakers, que aparece com transmissão ao vivo no YouTube da NBA Brasil. Além disso, ESPN e Disney+ transmitem os jogos entre Dallas x Golden State.