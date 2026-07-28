Musk lança cartão de débito do X, antigo Twitter, apenas para 'convidados'

A plataforma X, de Elon Musk, lançou um serviço financeiro próprio que permite a transferência de dinheiro entre usuários da rede social.

Batizada de X Money, a novidade não funciona como um banco tradicional. Segundo a Associated Press, a operação utiliza a infraestrutura tecnológica e os serviços bancários da Cross River Bank, enquanto a marca X é apresentada ao público como interface do produto. O modelo é comum entre empresas de tecnologia financeira, já que a criação de um banco próprio exige processos regulatórios mais demorados e custosos.

Neste primeiro momento, o X Money está disponível apenas por convite. Os usuários selecionados recebem um cartão de débito Visa com a marca X, que pode ser utilizado em caixas eletrônicos. A plataforma também permite transferências instantâneas de recursos entre usuários da rede social. Por enquanto, os convites estão restritos aos assinantes dos planos pagos da plataforma.

Rendimentos do cartão

Para atrair clientes, o serviço oferece rendimento de 6% sobre os depósitos e cashback de 3% em compras elegíveis, de acordo com a AP.

Para ter acesso ao rendimento de 6%, o usuário precisa manter pelo menos US$ 1 mil depositados na conta. Além disso, é necessário ser assinante do serviço premium da plataforma, cuja mensalidade parte de US$ 8. Considerando esse custo, o valor mínimo para compensar a assinatura seria de aproximadamente US$ 1,6 mil depositados.

A entrada da empresa no setor financeiro faz parte de um plano antigo de Elon Musk para transformar o X em um “superaplicativo”, concentrando diferentes serviços em uma mesma plataforma.

O empresário tem histórico nesse mercado: no fim da década de 1990, criou uma das primeiras instituições financeiras online sob a marca X.com. A operação acabou sendo incorporada à empresa que mais tarde se tornaria o PayPal.

Apesar da aposta de Musk, o X Money chega a um mercado bem competitivo. O segmento de transferências entre pessoas é atualmente liderado por soluções consolidadas, como Venmo, do PayPal, além de plataformas como Zelle e Cash App, que já possuem ampla base de usuários e forte presença nos Estados Unidos.