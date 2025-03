NBA House confirma retorno ao Brasil durante as Finais da NBA 2025

A NBA anunciou nesta quarta-feira, 26, que a NBA House estará de volta a São Paulo durante as Finais da NBA 2025. Organizado e promovido pela TM1, o evento acontecerá no Parque Villa-Lobos de 5 a 22 de junho.

Com uma área de 5.000 metros quadrados, a NBA House 2025 oferecerá experiências interativas que combinam basquete e cultura pop. Os visitantes poderão aproveitar:

Transmissões ao vivo das partidas em Watch Parties

Shows musicais ao vivo

Loja oficial com produtos exclusivos

Quadra ao ar livre com opções especiais de alimentação

Presença de celebridades e personalidades ligadas à NBA

“A NBA House 2025 trará a energia das Finais da NBA para São Paulo, criando uma celebração imersiva do basquete para os fãs em toda a cidade”, declarou Arnon de Mello, Diretor Geral da NBA para América Latina e Canadá. “Com base no recorde de público do ano passado, que superou 45 mil fãs, estamos animados para oferecer ainda mais oportunidades para os fãs de todas as idades se reunirem e compartilharem sua paixão pelo jogo no momento mais importante da nossa temporada.”

A NBA House 2025 contará com patrocínio de marcas como Budweiser, Emirates, Hellmann’s, Sadia, Sportingbet e XP, além do apoio da ESPN como parceira de mídia. O evento será promovido oficialmente pela TM1, com suporte da SP Turis.

Para tornar a experiência ainda mais imersiva, os fãs poderão usar o novo aplicativo “NBA House”, que permitirá desbloquear prêmios, agendar atividades, responder quizzes sobre a NBA e muito mais.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estarão disponíveis a partir de segunda-feira, 14 de abril, no site oficial da NBA House.

Serão oferecidos pacotes especiais com acesso premium e experiências VIP. Clientes XP que utilizarem o cartão de crédito XP para a compra terão vantagens exclusivas, como 20% de desconto na pré-venda (entre 9 e 13 de abril) e acesso a uma entrada diferenciada no evento. A programação completa e outras informações serão divulgadas em breve.

Como assistir aos jogos?

No Brasil, os jogos da NBA podem ser assistidos no Amazon Prime Video, Disney+, ESPN, YouTube (NBA Brasil) e pelo NBA League Pass, disponível via NBA App. Para acompanhar novidades e interagir durante o evento, basta seguir os perfis oficiais da NBA Brasil no Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube.