A bolsa funciona durante o jogo do Brasil na Copa? B3 responde

A B3 informou que manterá o funcionamento regular de seus mercados nesta segunda-feira, 29, quando a seleção brasileira enfrenta o Japão em partida eliminatória da Copa do Mundo FIFA 2026, em Houston, nos Estados Unidos. O jogo será transmitido às 14h (horário de Brasília).

Não haverá alterações nos horários de negociação. Os mercados de renda variável — incluindo ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs — e os segmentos de derivativos e renda fixa privada operam normalmente.

Também seguem sem mudanças o registro de operações, compensação, liquidação, movimentação de garantias e as atividades da Central Depositária.

Copa do Mundo derruba volume de negócios na bolsa

O pregão aberto, porém, não garante movimento. Dados da Comdinheiro, empresa de análise da Nelogica, mostram que o volume de negociações na B3 despenca nos dias em que a seleção entra em campo durante a Copa do Mundo.

Nas últimas três edições do torneio, a queda média foi de 51% em 2014, quando o Brasil sediou o evento; 22% em 2018, na Rússia; e 27% no Qatar, em 2022. Os percentuais foram calculados pela comparação entre o volume registrado nos dias de jogos e a média dos demais pregões durante cada Copa.

O padrão se repete independentemente do fuso horário ou do cenário macroeconômico: gestores tendem a postergar operações durante as partidas, traders reduzem o ritmo e investidores pessoa física diminuem o acompanhamento das negociações — um reflexo de que eventos de grande apelo popular também moldam o comportamento do mercado local.