Esporte

Celta x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Celta vive sequência de quatro vitórias e recebe o Real Madrid, que chega pressionado após duas derrotas e tenta encostar no Barcelona na briga pelo título

Real Madrid: Merengues buscam reencontrar a vitória após sequencia negativa (Ina Fassbender/AFP)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 6 de março de 2026 às 13h42.

O Real Madrid visita o Celta de Vigo, nesta sexta-feira, no jogo de abertura da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Após duas derrotas consecutivas, o time de Álvaro Arbeloa tenta se recuperar para se reaproximar do Barcelona, que abriu quatro pontos na liderança de La Liga. A bola rola às 17h no Estádio Abanca Balaídos, em Vigo.

Como chega o Celta para o confronto

O Celta chega em alta: ocupa a 6ª colocação, com 40 pontos, vem de quatro vitórias consecutivas e ainda ganhou moral por estar classificado para enfrentar o Lyon nas oitavas de final da Europa League, cenário que reforça o bom momento e a confiança da equipe.

Como chega o Real Madrid para o confronto

Sob o comando de Álvaro Arbeloa, o time vem de duas derrotas pela La Liga: caiu para o Osasuna por 2 a 1 e para o Getafe por 1 a 0 nas últimas rodadas. Com isso, o time permaneceu com 60 pontos, perdeu a liderança e viu o Barcelona abrir vantagem no topo, com 64.

A equipe tem uma baixa pesada: Rodrygo sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito na ultima partida, segundo comunicado do clube, e está fora da temporada. Além do Campeonato Espanhol, o Real segue vivo na Champions League e encara o Manchester City na próxima quarta feira, pelas oitavas de final.

Onde assistir ao jogo Celta x Real Madrid ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo Celta x Real Madrid?

A partida é às 17h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Celta (Técnico: Claudio Giráldez)
Radu; Rodríguez, Aidoo e Domínguez; Mingueza, Román, Moriba e Carreira; López, Jutglà e Álvarez.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Tchouàmeni, Valverde, Pitarch e Arda Güler; Vinícius Júnior e Gonzalo García.

