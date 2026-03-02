Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Real Madrid: equipe recebe o Getafe pela La Liga nesta segunda-feira, 2 (Richard Pelham/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 2 de março de 2026 às 14h19.
O Real Madrid recebe o Getafe nesta segunda-feira, 2, no Santiago Bernabéu, no confronto que encerra a 26ª rodada da La Liga. A partida começa às 17h, no horário de Brasília, com transmissão no Disney+.
O Real Madrid chega ao duelo contra o Getafe tentando recuperar fôlego na briga pelo título da La Liga. Está em segundo lugar na tabela, com 60 pontos, quatro atrás do líder Barcelona, após perder por 2 a 1 para o Osasuna na última rodada.
Após a vitória importante sobre o Benfica para avançar às oitavas de final da Champions League, a equipe entrou em alerta por desfalques: nomes como Kylian Mbappé, Bellingham, Ceballos e Militão devem ficar de fora.
Já o Getafe chega para o confronto com o Real Madrid tentando se afastar da zona de risco da La Liga. A equipe segue na metade de baixo da tabela, em 13º lugar com 29 pontos, oscilando entre derrotas e alguns resultados positivos recentes.
A equipe do técnico José Bordalás deve entrar no Santiago Bernabéu com um bloco baixo e foco em transição, buscando aproveitar contra-ataques e manter a solidez defensiva diante da pressão merengue.
A importante ausência do zagueiro Djené Dakonam (suspenso) preocupa enquanto nomes como Luis Milla e o jovem Mario Martín aparecem como peças importantes para dar ritmo ao meio-campo e criar chances.
Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Güler; Mastantuono, Vinicius Junior e Gonzalo García. Técnico: Arbeloa.
Getafe (Técnico: José Bordalás)
Soria; Femenia, Juan Iglesias, Duarte, Romero e Diego Rico; Milla, Arambarri e Mario Martín; Satriano e Luis Vázquez. José Bordalás.
A partida terá cobertura em streaming pelo Disney+.
Em confrontos diretos ao longo da história, o Real Madrid venceu 32 vezes, o Getafe venceu 6 e houve 4 empates entre os dois clubes em competições oficiais.
Em confrontos recentes, o Real tem clara vantagem com oito vitórias e um empate no últimos 10 jogos.