Barcelona x Villarreal: onde assistir e horário pela La Liga

Partida entre Barcelona e Villarreal é válida pela 28ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O Barcelona e Villarreal se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 12h15, no Camp Nou, em Barcelona, pela 28ª rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol). A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

O Barça chega embalado após reassumir a liderança de LaLiga na rodada passada, com vitória por 3 a 0 sobre o Levante, e depende apenas de suas forças para seguir no topo da tabela. A equipe catalã abre a rodada com 61 pontos, um a mais que o vice-líder e rival Real Madrid.

Mesmo em boa fase, o técnico Hansi Flick ainda enfrenta problemas no elenco. Gavi voltou aos treinos, mas não será relacionado. Christensen segue em recuperação, Frenkie de Jong está fora por lesão recente, e Gerard Martin cumpre suspensão.

Do outro lado, o Villarreal tenta surpreender fora de casa e somar pontos importantes na reta decisiva da competição. A equipe comandada por Marcelino García aposta na consistência defensiva e na velocidade no ataque para tentar frear o líder.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona x Villarreal hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo deste sábado, às 12h15, entre o Barcelona e Villarreal terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Barcelona x Villarreal hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Disney+.

Prováveis escalações

  • Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia e João Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermín e Raphinha; Lewandowski.
    Técnico: Hansi Flick.
  • Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga e Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye e Moleiro; Mikautadze, Perez.
    Técnico: Marcelino García.
