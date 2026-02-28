Barcelona x Villarreal: onde assistir e horário pela La Liga

Repórter
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Barcelona e Villarreal se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 12h15, no Camp Nou, em Barcelona, pela 28ª rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol). A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
O Barça chega embalado após reassumir a liderança de LaLiga na rodada passada, com vitória por 3 a 0 sobre o Levante, e depende apenas de suas forças para seguir no topo da tabela. A equipe catalã abre a rodada com 61 pontos, um a mais que o vice-líder e rival Real Madrid.
Mesmo em boa fase, o técnico Hansi Flick ainda enfrenta problemas no elenco. Gavi voltou aos treinos, mas não será relacionado. Christensen segue em recuperação, Frenkie de Jong está fora por lesão recente, e Gerard Martin cumpre suspensão.
Do outro lado, o Villarreal tenta surpreender fora de casa e somar pontos importantes na reta decisiva da competição. A equipe comandada por Marcelino García aposta na consistência defensiva e na velocidade no ataque para tentar frear o líder.
