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Eu só quero um mandato e vou acabar com a reeleição, diz Flávio Bolsonaro

Na live, Flávio também criticou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o presidente estaria concentrado em buscar a reeleição

Flávio Bolsonaro: disse que aceita boas propostas de outros candidatos e pediu um voto de "indignação" (Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)

Flávio Bolsonaro: disse que aceita boas propostas de outros candidatos e pediu um voto de "indignação" (Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 23h22.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, durante uma live nesta quinta-feira, 1º, que pretende acabar com a reeleição caso seja eleito presidente nas eleições de 2026.

O candidato disse ter assinado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para encerrar a possibilidade de reeleição e afirmou que cumpriria apenas um mandato.

“Eu só quero um mandato para me preocupar só em resolver os seus problemas”, disse.

Na live, Flávio também criticou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o presidente estaria concentrado em buscar a reeleição. Segundo o senador, “essa sede dele pelo poder tem que acabar daqui a 3 dias” por estar "acabando com o país".

A fala do senador é vista como uma sinalização aos candidatos da terceira via. Além de criticar as decisões da ministra Estela Aranha, do TSE, que suspendeu uma regra sobre o tratamento dado a candidatos ausentes, como a retirada do púlpito de Lula, e do ministro Gilmar Mendes, do STF, que determinou a participação de Renan Santos (Missão) no encontro, Flávio fez um apelo pelo voto útil.

Na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, Lula aparece com 42% contra 38% do Flávio, cenários de empate técnico. No segundo turno, porém, Flávio cresce e chega a 45% das intenções de voto. Nesse cenário, Lula aparece com 48%, também em empate técnico.

O senador fez um apelo pelo voto útil, ao pedir para que eleitores de outros candidatos votem nele já no primeiro turno.

"Mais do que nunca, você que está me assistindo, vamos resolver essas eleições agora, neste domingo. Se você estava pensando em não votar, se você estava pensando que essa eleição não é tão importante, olha a gravidade do que está acontecendo. A única chance de o Brasil voltar a ter uma democracia é com Flávio Bolsonaro presidente. E não vamos parcelar o seu voto duas vezes", afirmou.

Durante a live, que passou de 800 mil pessoas simultâneas ao vivo, próximo das 23h2o, Flávio repetiu por mais de uma vez a necessidade de acabar a eleição ainda no primeiro turno.

"É uma noite de muita indignação. É uma noite histórica, um fato marcante, negativo demais. Foi cancelado um debate presidencial a três dias das eleições por causa de censura dos amigos do Lula nas mais altas cortes desse país. Sabe o que me dá pelo menos um alento. É porque eu tenho convicção de que, junto com vocês, com o seu voto de revolta, a gente vai vencer as eleições, mas com uma margem ainda maior do que já venceríamos no primeiro turno", disse.

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