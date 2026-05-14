Irã diz que ainda não recebeu vistos para viajar aos EUA e disputar a Copa

O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, afirmou nesta quinta-feira que a seleção do Irã ainda não recebeu os vistos necessários para viajar aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A situação aumenta a incerteza sobre a participação da equipe no torneio, que vai ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho, em um contexto de tensões políticas e militares entre o país asiático e os Estados Unidos.

Segundo Taj, uma reunião com a Fifa deve ocorrer nos próximos dias para tratar do impasse. “Amanhã ou depois teremos uma reunião decisiva com a Fifa. Eles precisam nos dar garantias, porque o problema dos vistos continua sem solução”, declarou o dirigente à agência estatal Irna.

Sem autorização

Até o momento, nenhum integrante da delegação iraniana recebeu autorização de entrada no território norte-americano. “Não recebemos nenhuma informação da outra parte sobre quem obteve visto. Até agora, nenhum visto foi emitido”, acrescentou.

O cenário ocorre após a intensificação do conflito no Oriente Médio, agravado por ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra o Irã no fim de fevereiro.

Apesar das dificuldades, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já havia indicado anteriormente que a seleção iraniana deve disputar normalmente suas partidas em solo americano.

Crise diplomática

Irã e Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas desde 1980 - após a crise dos reféns na embaixada americana em Teerã. De acordo com Taj, os jogadores precisarão se deslocar até Ancara, na Turquia, para realizar a coleta de impressões digitais exigida no processo de solicitação de vistos.

“O Irã não tem relação com os Estados Unidos. Nós nos classificamos para a Copa do Mundo, e cabe à Fifa organizá-la”, afirmou.

Mesmo diante das incertezas, a seleção iraniana realizou na quarta-feira uma cerimônia oficial de despedida antes do embarque para o Mundial. A equipe, conhecida como Team Melli, terá como base a cidade de Tucson durante a competição.

Com informações da AFP