Quando sai a 1ª pesquisa Datafolha do segundo turno?

A primeira pesquisa Datafolha do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada na quinta-feira, 8 de outubro. O levantamento foi feito integralmente depois do primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

A pesquisa é nacional. Serão ouvidos 2.520 eleitores presenciais, em municípios das cinco regiões do país.

A primeira rodada deve mostrar para onde foram os votos de Cury, Renan Santos e Caiado, que somaram 7,79% dos válidos no primeiro turno. Também deve medir indecisos e eleitores que pretendem votar em branco ou anular.

O trabalho de campo acontece de 6 a 8 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança, e o levantamento está registrado no TSE sob o código BR-02949/2026.

O que a pesquisa da Quaest vai medir?

Para a Presidência, a Quaest vai medir a intenção de voto espontânea e a estimulada no confronto entre Flávio e Lula. Também vai perguntar o grau de convicção do voto e em quem o eleitor votou no primeiro turno.

A pesquisa também avalia a expectativa de vitória no país e o temor político do eleitor: o que causa mais medo, a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

Como foi o primeiro turno da eleição presidencial de 2026?

O primeiro turno foi no domingo, 4 de outubro. Doze candidatos disputaram a Presidência, entre eles Lula, Flávio, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou em primeiro, com 47,03% dos votos válidos. Lula teve 45,16%. Cury (2,89%), Renan Santos (2,24%) e Caiado (2,18%) vieram na sequência.

Os principais institutos apontavam Lula numericamente à frente antes da votação, mas as urnas colocaram Flávio em primeiro.

Flávio venceu em quatro das cinco regiões: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Lula ganhou apenas no Nordeste, onde somou 21,49 milhões de votos contra 10,40 milhões de Flávio.

O Norte foi a região mais dividida, com 5,01 milhões de votos para Flávio e 4,55 milhões para Lula. O presidente venceu no Pará, no Amazonas e no Amapá.

No total, Flávio liderou em 14 estados e no Distrito Federal. Lula venceu em 12 estados.

Quando acontece o segundo turno?

O segundo turno será no domingo, 25 de outubro. A votação vai das 8h às 17h, no horário de Brasília.