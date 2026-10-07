Spotify começa a oferecer audiolivros no Brasil; veja como funciona

O Spotify vai começar a oferecer audiolivros no Brasil a partir de 15 de outubro. A novidade estará disponível para assinantes elegíveis do plano Premium, que terão 12 horas mensais de acesso aos títulos incluídas na assinatura.

O catálogo que chega ao país reúne obras de editoras como Companhia das Letras, Melhoramentos, Dialética e Saga Egmont, além de livros de autores brasileiros como Raphael Montes, Jorge Amado, Eliana Alves Cruz e Paulo Coelho. Ao todo, a expansão anunciada pelo Spotify prevê mais de 350 mil títulos nos novos mercados.

Os audiolivros terão uma área própria no aplicativo, com recomendações baseadas nos hábitos de escuta de cada usuário. A plataforma também terá recursos voltados para facilitar a continuidade da reprodução, como marcadores automáticos, que registram o ponto em que a pessoa parou, e um temporizador para interromper o áudio após um período determinado.

Outra ferramenta disponível será o Page Match, que conecta as versões física, digital e em áudio de uma mesma obra. O recurso ajuda o usuário a encontrar no audiolivro o trecho correspondente ao ponto em que está no livro ou e-book.

Expansão dos audiolivros

A chegada ao Brasil faz parte de uma expansão do serviço para mais de 180 mercados. A oferta de audiolivros do Spotify já ultrapassou 800 mil títulos globalmente.

Segundo a empresa, o número de ouvintes mensais do formato cresceu quase 39% em relação ao ano anterior, enquanto as horas de reprodução aumentaram quase 32%. A novidade marca a entrada do recurso no mercado brasileiro após três anos disponível no Premium em outros países.