Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Spotify começa a oferecer audiolivros no Brasil; veja como funciona

A partir de 15 de outubro, assinantes elegíveis do Premium terão 12 horas mensais para ouvir títulos sem custo adicional; catálogo inclui autores brasileiros

(Spotify/Divulgação)

(Spotify/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20h20.

Priorizar nos meus resultados Google

O Spotify vai começar a oferecer audiolivros no Brasil a partir de 15 de outubro. A novidade estará disponível para assinantes elegíveis do plano Premium, que terão 12 horas mensais de acesso aos títulos incluídas na assinatura.

O catálogo que chega ao país reúne obras de editoras como Companhia das Letras, Melhoramentos, Dialética e Saga Egmont, além de livros de autores brasileiros como Raphael Montes, Jorge Amado, Eliana Alves Cruz e Paulo Coelho. Ao todo, a expansão anunciada pelo Spotify prevê mais de 350 mil títulos nos novos mercados.

Os audiolivros terão uma área própria no aplicativo, com recomendações baseadas nos hábitos de escuta de cada usuário. A plataforma também terá recursos voltados para facilitar a continuidade da reprodução, como marcadores automáticos, que registram o ponto em que a pessoa parou, e um temporizador para interromper o áudio após um período determinado.

Outra ferramenta disponível será o Page Match, que conecta as versões física, digital e em áudio de uma mesma obra. O recurso ajuda o usuário a encontrar no audiolivro o trecho correspondente ao ponto em que está no livro ou e-book.

Expansão dos audiolivros

A chegada ao Brasil faz parte de uma expansão do serviço para mais de 180 mercados. A oferta de audiolivros do Spotify já ultrapassou 800 mil títulos globalmente.

Segundo a empresa, o número de ouvintes mensais do formato cresceu quase 39% em relação ao ano anterior, enquanto as horas de reprodução aumentaram quase 32%. A novidade marca a entrada do recurso no mercado brasileiro após três anos disponível no Premium em outros países.

Acompanhe tudo sobre:Spotify

Mais de Pop

Quando será o Nobel de Literatura? Veja horário e os escritores favoritos ao prêmio

Jorge Amado recebeu ao menos 19 indicações ao Nobel de Literatura; veja outros brasileiros indicados

Prime Video assume transmissão global do Emmy em acordo de R$ 450 milhões

Nobel de Literatura 2026: quem são os escritores favoritos ao prêmio?

Mais na Exame

Ciência

Alzheimer e Parkinson: cientistas identificam alvo para reduzir inflamação no cérebro

Pop

Quando será o Nobel de Literatura? Veja horário e os escritores favoritos ao prêmio

Um conteúdo Esfera Brasil

Petrobras fecha acordos de longo prazo para importação de gás natural dos EUA

Esporte

Palmeiras x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e horário