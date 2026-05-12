Neymar na Copa do Mundo 2026? Números do jogador não garantem vaga

A trajetória de Neymar nas Copas do Mundo reúne gols decisivos, atuações de destaque e lesões em momentos importantes da Seleção Brasileira. Principal nome do Brasil nos últimos três Mundiais, o atacante chega ao ciclo de 2026 tentando convencer Carlo Ancelotti de que ainda pode fazer parte da equipe.

Aos 34 anos, o atacante enfrenta uma sequência de lesões nas últimas temporadas e disputa espaço em uma geração que passou a contar com nomes como Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick.

Mesmo assim, o camisa 10 segue entre os principais jogadores da história recente da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Ao longo de três edições, Neymar disputou 13 partidas, marcou oito gols e distribuiu três assistências.

A Copa do Mundo de 2014 e o auge no Brasil

A primeira Copa de Neymar aconteceu em casa, em 2014. O atacante chegou ao torneio como principal esperança da Seleção após o título da Copa das Confederações de 2013. Na estreia contra a Croácia, marcou dois gols na vitória por 3 a 1. Depois, voltou a balançar as redes duas vezes diante de Camarões na fase de grupos.

O atacante terminou a Copa do Mundo de 2014 com quatro gols em cinco jogos, empatado com Lionel Messi entre os principais artilheiros do torneio. A campanha, porém, terminou de forma traumática.

Nas quartas de final contra a Colômbia, Neymar sofreu uma forte entrada de Zuñiga e deixou a competição lesionado. Sem o camisa 10, o Brasil sofreu a derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.

Copa de 2018: a campanha na Rússia

Na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, Neymar chegou após recuperação de uma lesão no pé sofrida meses antes do torneio. O atacante passou em branco na estreia contra a Suíça, mas marcou diante da Costa Rica e também nas oitavas de final contra o México.

Ao longo da competição, Neymar disputou cinco partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. A campanha terminou nas quartas de final, após derrota por 2 a 1 para a Bélgica.

Nos minutos finais da partida, o goleiro Courtois defendeu um chute de Neymar que poderia levar o jogo para a prorrogação.

Copa de 2022: lesão voltou a atrapalhar no Catar

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Neymar voltou a enfrentar problemas físicos. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo durante a estreia contra a Sérvia e ficou fora de parte da fase de grupos.

Recuperado, voltou nas oitavas de final diante da Coreia do Sul, marcou um gol e deu uma assistência na vitória brasileira por 4 a 1.

Nas quartas contra a Croácia, Neymar marcou na prorrogação e se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira ao lado de Pelé nas contas da Fifa.

Mesmo assim, o Brasil acabou eliminado nos pênaltis.

Números ainda não garantem vaga em 2026

Apesar da trajetória relevante em Copas do Mundo, a presença de Neymar no Mundial deste ano ainda é incerta. O atacante tenta recuperar espaço na Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti após temporadas marcadas por lesões e períodos longe dos gramados.

O camisa 10 ficou fora das primeiras convocações do treinador italiano, mas segue na disputa por uma vaga na lista final da Copa do Mundo de 2026.

Segundo dados do Sofascore, Neymar soma:

2014: 4 gols e 1 assistência em 5 jogos

2018: 2 gols e 1 assistência em 5 jogos

2022: 2 gols e 1 assistência em 3 jogos

Ao todo, Neymar participou diretamente de 11 lances decisivos em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, com oito gols marcados e três assistências em 13 partidas.