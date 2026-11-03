Quem era Jesús de Miguel, jogador que morreu após colisão com goleiro na Espanha?

RESUMO ＋ O atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, morreu nesta terça-feira, 3 de novembro, após sofrer uma colisão com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, durante uma partida da segunda divisão espanhola. O jogador do Tenerife sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado e levado ao hospital, mas não resistiu. A morte foi confirmada pelo clube.

O atacante Jesús de Miguel, de 30 anos, morreu nesta terça-feira, 3, após sofrer uma colisão com o goleiro do Andorra durante uma partida da segunda divisão da Espanha.

O jogador do Tenerife estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde segunda-feira, 2, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque.

A morte foi confirmada pelo Tenerife em comunicado divulgado nas redes sociais. Segundo o clube, o atacante morreu às 8h desta terça-feira, no Hospital Universitário Nossa Senhora de Candelária, nas Ilhas Canárias.

“Despedaçados de dor, com um nó na garganta e sem poder acreditar que isto seja verdade, do CD Tenerife comunicamos o trágico falecimento de De Miguel”, afirmou a equipe.

O incidente ocorreu nos minutos finais da partida entre Tenerife e Andorra, disputada no estádio Heliodoro Rodríguez López. O confronto foi suspenso após o atendimento médico ao jogador.

O que aconteceu com Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel disputava uma bola quando o goleiro do Andorra, Jesús Owono, saiu para tentar afastá-la. Os dois jogadores se chocaram, e o atacante do Tenerife recebeu uma forte pancada no peito.

De Miguel caiu no gramado e precisou de atendimento imediato das equipes médicas. Após a colisão, sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado ainda no estádio.

O árbitro interrompeu a partida para permitir o atendimento e a entrada dos serviços de emergência. O atacante foi levado de ambulância ao hospital, onde permaneceu internado na UTI.

O primeiro boletim médico informou que o jogador estava “estável dentro da gravidade”. No entanto, um segundo comunicado, divulgado no fim da madrugada de terça-feira, apontou uma piora neurológica.

Horas depois, o Tenerife confirmou a morte do atacante.

Quem era Jesús de Miguel, o 'Demi' de Tenerife

Jesús de Miguel Alameda, conhecido como Demi, era um atacante espanhol de 30 anos que defendia o Tenerife desde 2025. Nascido em Madri, em 21 de setembro de 1996, o jogador era canhoto, tinha 1,90 metro de altura e vestia a camisa 9 da equipe.

Segundo o perfil do jogador no site oficial do Tenerife, De Miguel começou a carreira nas categorias de base do Leganés e passou por clubes como Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca e Castellón.

No Unionistas de Salamanca, marcou 12 gols na temporada 2021/2022. Depois, pelo Castellón, anotou 25 gols em três temporadas e participou da campanha que garantiu o acesso do clube à segunda divisão espanhola.

Em 2025, chegou ao Tenerife para reforçar o ataque da equipe das Ilhas Canárias.

Tenerife lamenta morte de jogador

Em comunicado, o Tenerife lamentou a morte de Jesús de Miguel e prestou solidariedade aos familiares, amigos e torcedores do clube.

“Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que atenue este sentimento repleto de tristeza”, afirmou a equipe.

“Estamos ao lado de sua família desolada, de seus entes queridos, de todos os torcedores que hoje choram por este fim cruel”, acrescentou.

O clube também agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde o acidente e pediu respeito à privacidade da família neste momento.