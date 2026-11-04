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Revista Time elenca microcarro da Fiat como uma das maiores invenções de 2026

Lançado em 1936, Topolino ganhou releitura elétrica em 2023 destinada a deslocamentos urbanos

Releitura moderna e elétrica do clássico Topolino, lançado originalmente pela Fiat em 1936 (Divulgação)

Releitura moderna e elétrica do clássico Topolino, lançado originalmente pela Fiat em 1936 (Divulgação)

Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

Colunista

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10h48.

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Modelos populares estão no DNA da Fiat desde 1912, quando a marca italiana apresentou o Tipo Zero. Um dos fundadores da Fiat em 1899 e, àquela altura, o dono da empresa, Giovanni Agnelli sabia que a Itália, fundamentada na economia agrícola, jamais poderia viver de automóveis luxuosos e de produção onerosa. O futuro estava na produção em massa de carros padronizados.

Mais tarde veio o Balilla, ainda menor e mais econômico. Contudo, foi em 1936 que a Fiat fincou bandeira no território dos modelos urbanos com o 500 – imediatamente apelidado de "Topolino", alcunha do Mickey Mouse na Itália. A relação está numa suposta semelhança entre o rato e o formato do carro.

Noventa anos depois, a releitura moderna e elétrica do Topolino foi eleita uma das melhores invenções do ano pela revista TIME na categoria “Design”. Para elaborar a lista “The Best Inventions of 2026”, a TIME reúne indicações de seus editores e correspondentes ao redor do mundo, além de propostas recebidas por meio de um processo de inscrição online.

De acordo com a publicação, cada invenção é avaliada com base em critérios fundamentais, incluindo originalidade, eficácia, ambição e impacto.

"Na Fiat, sempre acreditamos que a mobilidade deve ser uma fonte de liberdade e prazer. O Topolino leva essa filosofia a uma nova geração, unindo o charme do design italiano a uma solução simples e inteligente para o dia a dia”, resume Arnaud Belloni, CEO da FIAT, Abarth e Lancia, e Diretor de Marketing para a Europa na Stellantis.

Revista Time elege Fiat Topolino como uma das maiores invenções de 2026

Lançado originalmente em 1936 e reinventado como elétrico, o microcarro Fiat Topolino foi destaque na lista "The Best Inventions of 2026" da revista TIME (Divulgação)

Como é o Topolino?

Lançado na Europa em 2023, o novo Topolino é movido por um motor elétrico de 8 cv e 4,5 kgfm de torque, força capaz de leva-lo aos40 km/h de velocidade máxima. A autonomia de 75 quilômetros confirma sua aptidão exclusiva para deslocamentos urbanos de curta distância.

Com 2,53 metros de comprimento, 1,40 m de largura, 1,53 m de altura e 1,73 m de entre-eixos, o modelo comporta apenas dois ocupantes.

Na Europa, como é enquadrado como quadriciclo, pode ser conduzido por adolescentes de 14 ou 16 anos, a depender do país. Não há homologação no Brasil que abarque modelos como Topolino, que por aqui rodaria apenas em locais fechados, como condomínios.

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