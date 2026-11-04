'Minha história é o sonho americano': Quem é o brasileiro eleito deputado nos EUA?

O brasileiro Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, foi eleito deputado estadual na Flórida, nos Estados Unidos, nas eleições de meio de mandato realizadas nesta terça-feira, 3 de novembro. Candidato pelo Partido Democrata, ele recebeu 62% dos votos na disputa pelo Distrito 42, localizado na região metropolitana de Orlando, e derrotou a republicana Bonnie Jackson.

Após a vitória, o brasileiro publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram em que relacionou sua eleição à própria trajetória como imigrante.

"Minha história é o sonho americano", escreveu. Na publicação, ele destacou que chegou ao país sem documentos e agora terá a oportunidade de representar seus vizinhos e moradores da região de Orlando.

O Distrito 42 fica no Condado de Orange, na região metropolitana de Orlando, área que concentra parte da comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos.

Segundo os resultados preliminares divulgados pela autoridade eleitoral da Flórida, Sousa-Lazaballet recebeu 49.752 votos, contra 29.972 de sua adversária, que obteve 37,59%. A eleição marca a chegada do primeiro brasileiro à Câmara dos Representantes estadual da Flórida.

Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Sousa-Lazaballet é filho de uma mãe solo, empregada doméstica e natural do Ceará. Aos 14 anos, mudou-se para os Estados Unidos, onde passou cerca de 15 anos sem documentação migratória regular. Sua trajetória inclui a participação em movimentos de defesa dos imigrantes e a atuação em organizações sociais na Flórida.

Da Baixada Fluminense aos Estados Unidos

Felipe se mudou para os Estados Unidos em 2001, acompanhado pela irmã mais velha, que já vivia na Flórida havia seis anos. Ele entrou no país com visto de turista, mas permaneceu após o vencimento da autorização.

Criado pela irmã, o deputado eleito frequentou escolas americanas e teve bom desempenho acadêmico. Por volta dos 16 anos, descobriu que sua situação migratória poderia dificultar seu ingresso na universidade, segundo contou em entrevista à Folha de S.Paulo em outubro.

Apesar das restrições, conseguiu estudar Relações Internacionais no Miami Dade College. Posteriormente, concluiu o bacharelado em Estudos Empresariais, com formação complementar em Economia, pela St. Thomas University.

A experiência como imigrante em situação irregular aproximou Felipe dos movimentos conhecidos como Dreamers, formados por pessoas levadas aos Estados Unidos ainda crianças e que cresceram no país sem status migratório regular.

Em 2010, ele participou de uma caminhada de aproximadamente 2.400 quilômetros, de Miami até Washington, para defender mudanças na legislação migratória americana.

A mobilização, chamada Trail of Dreams (Trilha dos Sonhos), começou em janeiro e terminou em maio daquele ano, durante o primeiro mandato do presidente Barack Obama.

Dois anos depois, o governo Obama criou o programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que permite a determinados imigrantes que chegaram ao país quando crianças solicitar proteção temporária contra deportação e autorização de trabalho. Felipe estava entre os beneficiados pela iniciativa.

Atuação na defesa de imigrantes e direitos LGBTQ+

Após participar das mobilizações em defesa dos jovens imigrantes, Sousa-Lazaballet passou a trabalhar em organizações da sociedade civil e em órgãos públicos.

Entre os cargos que ocupou estão o de codiretor da GetEQUAL, organização voltada aos direitos LGBTQ+, e o de diretor-adjunto de gestão da United We Dream, rede de organizações e ativistas pelos direitos dos jovens imigrantes nos Estados Unidos, segundo sua biografia de campanha.

Também trabalhou na prefeitura de Orlando, onde atuou em iniciativas de diversidade, inclusão e atendimento a comunidades marginalizadas.

Em 2016, após o ataque à boate Pulse, em Orlando, que deixou 49 mortos, participou dos esforços de apoio aos sobreviventes e familiares das vítimas. Depois, assumiu funções de liderança no Hope CommUnity Center, organização sem fins lucrativos dedicada ao atendimento de imigrantes e famílias de baixa renda.

Segundo informações divulgadas por sua equipe, a instituição possui orçamento de US$ 3,8 milhões, mais de 30 funcionários e sete programas sociais. À frente da organização, Felipe trabalhou com temas como moradia, qualificação profissional e inclusão econômica.

O brasileiro também participou de mobilizações relacionadas à igualdade de acesso ao ensino superior para estudantes imigrantes na Flórida e a políticas de proteção contra discriminação.

Como Felipe Sousa-Lazaballet entrou na política?

A candidatura à Câmara estadual da Flórida começou a ganhar forma em 2025, quando Sousa-Lazaballet recebeu o apoio da deputada democrata Anna Eskamani, que ocupava a cadeira pelo Distrito 42.

Eskamani, filha de imigrantes iranianos, não poderia concorrer novamente ao cargo devido ao limite de mandatos consecutivos previsto na legislação estadual.

Felipe formalizou sua candidatura em 12 de fevereiro de 2025, segundo os registros da Divisão de Eleições da Flórida.

Durante a campanha, apresentou uma plataforma chamada Thriving Together Agenda (Agenda para Prosperarmos Juntos), com propostas de ampliação do acesso à moradia, melhoria da educação pública, proteção ambiental e criação de oportunidades econômicas.

A candidatura também recebeu apoio de lideranças democratas locais, entre elas o prefeito de Orlando, Buddy Dyer.

A vitória garantiu a Sousa-Lazaballet uma cadeira na Câmara dos Representantes da Flórida, órgão legislativo estadual responsável pela elaboração de leis e pela votação do orçamento do estado.

A Assembleia da Flórida é formada por duas casas: a Câmara dos Representantes, com 120 cadeiras, e o Senado estadual, com 40.

Felipe é abertamente gay e casado com Luis Sousa-Lazaballet, com quem vive na região central da Flórida. O casal tem dois cães, Papito e Cosito.

Depois de anos em situação migratória irregular, Felipe obteve residência permanente nos Estados Unidos e se naturalizou cidadão americano em 2021. A cidadania permitiu que disputasse cargos eletivos no país.