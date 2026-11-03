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Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

Quarta rodada da fase de liga tem nove partidas nesta terça-feira, 3 de novembro; Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e PSG entram em campo

Champions League: quarta rodada terá nove jogos nesta terça-feira (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Champions League: quarta rodada terá nove jogos nesta terça-feira (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 14h14.

Última atualização em 3 de novembro de 2026 às 14h16.

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A Champions League terá uma rodada cheia de partidas nesta terça-feira, com jogos importantes e transmissões ao vivo pela HBO Max e outros canais. São nove partidas programadas, começando às 14h45 e com grandes confrontos, incluindo Barcelona contra Aston Villa.

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A Champions League tem nove partidas nesta terça-feira, 3 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com dois confrontos, e continua às 17h, quando outras sete equipes entram em campo.

Todos os jogos terão transmissão pela plataforma de streaming HBO Max. Algumas partidas também serão exibidas na televisão aberta, em canais por assinatura e no YouTube.

Entre os destaques do dia estão Barcelona x Aston Villa, com transmissão do SBT, e os duelos entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique e Villarreal e Paris Saint-Germain (PSG).

Quais são os jogos da Champions League hoje?

Confira a agenda completa da quarta rodada da fase de liga, com horários e canais de transmissão no Brasil:

Jogos das 14h45:

  • Shakhtar Donetsk x Sporting — HBO Max (streaming) e TNT (TV por assinatura);
  • Galatasaray x Stuttgart — HBO Max (streaming) e Space (TV por assinatura).

Jogos das 17h:

  • Barcelona x Aston Villa — SBT (TV aberta), HBO Max (streaming) e TNT (TV por assinatura);
  • Atlético de Madrid x Bayern de Munique — HBO Max (streaming) e Space (TV por assinatura);
  • Manchester United x Roma — HBO Max (streaming) e canal da TNT Sports no YouTube (gratuito);
  • Villarreal x Paris Saint-Germain (PSG) — exclusivo na HBO Max (streaming);
  • Feyenoord x Inter de Milão — exclusivo na HBO Max (streaming);
  • Bodø/Glimt x Lille — exclusivo na HBO Max (streaming);
  • LASK x Slovan Bratislava — exclusivo na HBO Max (streaming).
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