Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

Champions League: quarta rodada terá nove jogos nesta terça-feira (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)
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Publicado em 3 de novembro de 2026 às 14h14.
Última atualização em 3 de novembro de 2026 às 14h16.
A Champions League terá uma rodada cheia de partidas nesta terça-feira, com jogos importantes e transmissões ao vivo pela HBO Max e outros canais. São nove partidas programadas, começando às 14h45 e com grandes confrontos, incluindo Barcelona contra Aston Villa.
A Champions League tem nove partidas nesta terça-feira, 3 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com dois confrontos, e continua às 17h, quando outras sete equipes entram em campo.
Todos os jogos terão transmissão pela plataforma de streaming HBO Max. Algumas partidas também serão exibidas na televisão aberta, em canais por assinatura e no YouTube.
Entre os destaques do dia estão Barcelona x Aston Villa, com transmissão do SBT, e os duelos entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique e Villarreal e Paris Saint-Germain (PSG).
Confira a agenda completa da quarta rodada da fase de liga, com horários e canais de transmissão no Brasil: