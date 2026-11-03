Champions League hoje: veja os jogos, horários e onde assistir ao vivo

A Champions League tem nove partidas nesta terça-feira, 3 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga. A programação começa às 14h45 (horário de Brasília), com dois confrontos, e continua às 17h, quando outras sete equipes entram em campo.

Todos os jogos terão transmissão pela plataforma de streaming HBO Max. Algumas partidas também serão exibidas na televisão aberta, em canais por assinatura e no YouTube.

Entre os destaques do dia estão Barcelona x Aston Villa, com transmissão do SBT, e os duelos entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique e Villarreal e Paris Saint-Germain (PSG).

Quais são os jogos da Champions League hoje?

Confira a agenda completa da quarta rodada da fase de liga, com horários e canais de transmissão no Brasil:

Jogos das 14h45:

Shakhtar Donetsk x Sporting — HBO Max (streaming) e TNT (TV por assinatura);

Galatasaray x Stuttgart — HBO Max (streaming) e Space (TV por assinatura).

Jogos das 17h: