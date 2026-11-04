USB-C carrega, mas não mostra imagem no monitor? Entenda o que falta

RESUMO ＋ Quando o monitor carrega o notebook pelo USB-C, mas não exibe imagem, falta suporte a vídeo em algum ponto da conexão. A porta do computador e o cabo precisam ser compatíveis com DisplayPort Alt Mode ou Thunderbolt. O diagnóstico passa pela especificação da porta e pela troca do cabo antes de chegar aos atalhos que forçam o sistema a detectar a tela. Sem porta com vídeo, a alternativa são adaptadores DisplayLink.

Quando o notebook carrega pelo cabo USB-C do monitor, mas a tela externa continua preta ou exibe a mensagem "sem sinal", a energia está chegando e o vídeo, não. O USB-C define apenas o formato do conector. Para transmitir imagem, a porta do computador e o cabo precisam suportar o DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) ou o Thunderbolt, e o monitor precisa aceitar vídeo pela entrada USB-C.

A página de suporte da Microsoft sobre problemas de USB-C no Windows descreve essa exigência: PC, monitor e cabo devem ser compatíveis com o mesmo modo alternativo de vídeo. Como o conector é idêntico em portas de carga, de dados e de vídeo, a diferença só aparece na ficha técnica de cada equipamento.

Por que o USB-C carrega, mas não mostra imagem no monitor?

O carregamento usa o padrão USB Power Delivery (USB-PD), aceito pela maioria das portas e cabos USB-C. O vídeo depende de um modo alternativo: a porta passa a enviar dados no protocolo DisplayPort, ocupando as linhas de alta velocidade do cabo.

Segundo a Dell, portas USB 2.0 e portas SuperSpeed USB sem DP Alt Mode não transmitem imagem. Em notebooks de entrada, é comum haver uma porta USB-C só para carga e dados ao lado de outra com saída de vídeo. O mesmo vale para cabos: um modelo USB 2.0, como os que acompanham carregadores de celular, carrega o notebook, mas não leva imagem.

Como saber se a porta USB-C do notebook transmite vídeo?

Os fabricantes costumam indicar a função ao lado da porta ou na ficha técnica. Os indícios mais comuns são:

Ícone de raio: indica porta Thunderbolt, que suporta vídeo;

indica porta Thunderbolt, que suporta vídeo; Logotipo DisplayPort (DP): indica porta USB-C com DP Alt Mode;

indica porta USB-C com DP Alt Mode; Símbolo USB comum ou nenhum símbolo: a porta pode servir só para dados e energia, e a confirmação depende do manual;

a porta pode servir só para dados e energia, e a confirmação depende do manual; Termos na ficha técnica: "DisplayPort Alt Mode", "DP Alt Mode", "USB-C com DisplayPort", "Thunderbolt" ou "USB4" apontam saída de vídeo.

Uma especificação que diz apenas "USB-C 10 Gbps" informa a velocidade de dados, não a saída de vídeo. Sem marcação física, a referência é a página de suporte do fabricante para o código exato do modelo. Testar cada porta USB-C do notebook também ajuda a localizar a que transmite imagem.

Qualquer cabo USB-C serve para ligar o monitor?

Não. Para levar imagem, o cabo precisa ter as linhas de alta velocidade usadas pelo DP Alt Mode. Na compra, a embalagem deve informar ao menos um destes pontos:

Suporte a vídeo: menção a "DisplayPort Alt Mode", "vídeo 4K" ou resolução com taxa de atualização, como 4K a 60 Hz;

menção a "DisplayPort Alt Mode", "vídeo 4K" ou resolução com taxa de atualização, como 4K a 60 Hz; Padrão Thunderbolt ou USB4: cabos certificados nesses padrões transmitem vídeo;

cabos certificados nesses padrões transmitem vídeo; Potência: desde setembro de 2021, cabos USB-C certificados pela USB-IF trazem logotipo de 60 W ou 240 W, dado útil para quem quer carregar o notebook pelo monitor, mas que não garante vídeo;

desde setembro de 2021, cabos USB-C certificados pela USB-IF trazem logotipo de 60 W ou 240 W, dado útil para quem quer carregar o notebook pelo monitor, mas que não garante vídeo; Cabo original do monitor: costuma ser a referência mais segura para o teste.

Há uma exceção no último item. Alguns monitores acompanham cabos Thunderbolt ativos, que podem não funcionar em portas com DP Alt Mode. O manual do monitor Dell UltraSharp UP2720Q, por exemplo, traz esse alerta.

Como resolver o USB-C sem imagem no monitor no Windows

O teste segue do mais simples ao mais técnico:

Confira a entrada do monitor: no menu do próprio monitor, selecione a entrada USB-C, já que a busca automática de sinal pode falhar; Ligue direto no notebook: retire hubs, docks e extensores do caminho, como orienta a Microsoft; Troque de porta e de cabo: teste as outras portas USB-C do notebook e um cabo com suporte declarado a vídeo; Reinicie o driver de vídeo: pressione Windows + Ctrl + Shift + B. A tela pisca e o sistema recarrega o driver gráfico; Ative os avisos de USB: em Configurações > Bluetooth e dispositivos > USB, ligue as notificações de conexão. Se a porta não suportar o modo de vídeo do monitor, o Windows avisa que a conexão de vídeo pode estar limitada; Atualize drivers e BIOS: use o Gerenciador de Dispositivos ou o app do fabricante, como Dell SupportAssist, HP Support Assistant e Lenovo Vantage, para instalar atualizações pendentes.

Como fazer o Mac detectar o monitor pelo USB-C

No macOS, o caminho é menu Apple > Ajustes do Sistema > Monitores. Com a tecla Option pressionada, o botão Night Shift dá lugar a Detectar Monitores, que força uma nova busca. Se nada aparecer, a Apple recomenda reconectar o cabo, testar outro cabo ou adaptador e reiniciar o Mac.

Alguns MacBook de entrada aceitam apenas um monitor externo. Quando um segundo monitor não aparece, a página de especificações técnicas do modelo informa o limite de telas suportadas.

O que fazer se o notebook não tiver USB-C com saída de vídeo?

Um adaptador comum de USB-C para HDMI não cria sinal de vídeo: o acessório apenas converte a imagem que a porta já envia. Sem DP Alt Mode, há dois caminhos:

Porta de vídeo nativa: se o notebook tiver HDMI ou DisplayPort, um cabo convencional resolve;

se o notebook tiver HDMI ou DisplayPort, um cabo convencional resolve; Adaptador ou dock com DisplayLink: o chip recebe a imagem gerada por um driver instalado no computador e a envia por uma porta USB comum, inclusive USB-A.

O DisplayLink exige o driver no Windows e, no macOS, o app DisplayLink Manager com permissão de gravação de tela. Como a compressão da imagem roda no processador, a conexão consome mais recursos que o DP Alt Mode e tende a apresentar atraso em jogos e vídeos com alta taxa de quadros.