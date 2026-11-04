USB-C carrega, mas não mostra imagem no monitor? Entenda o que falta

USB-C sem imagem no monitor: o conector é o mesmo em portas e cabos com funções diferentes (Reprodução/Arzopa)
Colaboradora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11h00.
Quando o monitor carrega o notebook pelo USB-C, mas não exibe imagem, falta suporte a vídeo em algum ponto da conexão. A porta do computador e o cabo precisam ser compatíveis com DisplayPort Alt Mode ou Thunderbolt. O diagnóstico passa pela especificação da porta e pela troca do cabo antes de chegar aos atalhos que forçam o sistema a detectar a tela. Sem porta com vídeo, a alternativa são adaptadores DisplayLink.
Quando o notebook carrega pelo cabo USB-C do monitor, mas a tela externa continua preta ou exibe a mensagem "sem sinal", a energia está chegando e o vídeo, não. O USB-C define apenas o formato do conector. Para transmitir imagem, a porta do computador e o cabo precisam suportar o DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) ou o Thunderbolt, e o monitor precisa aceitar vídeo pela entrada USB-C.
A página de suporte da Microsoft sobre problemas de USB-C no Windows descreve essa exigência: PC, monitor e cabo devem ser compatíveis com o mesmo modo alternativo de vídeo. Como o conector é idêntico em portas de carga, de dados e de vídeo, a diferença só aparece na ficha técnica de cada equipamento.
O carregamento usa o padrão USB Power Delivery (USB-PD), aceito pela maioria das portas e cabos USB-C. O vídeo depende de um modo alternativo: a porta passa a enviar dados no protocolo DisplayPort, ocupando as linhas de alta velocidade do cabo.
Segundo a Dell, portas USB 2.0 e portas SuperSpeed USB sem DP Alt Mode não transmitem imagem. Em notebooks de entrada, é comum haver uma porta USB-C só para carga e dados ao lado de outra com saída de vídeo. O mesmo vale para cabos: um modelo USB 2.0, como os que acompanham carregadores de celular, carrega o notebook, mas não leva imagem.
Os fabricantes costumam indicar a função ao lado da porta ou na ficha técnica. Os indícios mais comuns são:
Uma especificação que diz apenas "USB-C 10 Gbps" informa a velocidade de dados, não a saída de vídeo. Sem marcação física, a referência é a página de suporte do fabricante para o código exato do modelo. Testar cada porta USB-C do notebook também ajuda a localizar a que transmite imagem.
Não. Para levar imagem, o cabo precisa ter as linhas de alta velocidade usadas pelo DP Alt Mode. Na compra, a embalagem deve informar ao menos um destes pontos:
Há uma exceção no último item. Alguns monitores acompanham cabos Thunderbolt ativos, que podem não funcionar em portas com DP Alt Mode. O manual do monitor Dell UltraSharp UP2720Q, por exemplo, traz esse alerta.
O teste segue do mais simples ao mais técnico:
No macOS, o caminho é menu Apple > Ajustes do Sistema > Monitores. Com a tecla Option pressionada, o botão Night Shift dá lugar a Detectar Monitores, que força uma nova busca. Se nada aparecer, a Apple recomenda reconectar o cabo, testar outro cabo ou adaptador e reiniciar o Mac.
Alguns MacBook de entrada aceitam apenas um monitor externo. Quando um segundo monitor não aparece, a página de especificações técnicas do modelo informa o limite de telas suportadas.
Um adaptador comum de USB-C para HDMI não cria sinal de vídeo: o acessório apenas converte a imagem que a porta já envia. Sem DP Alt Mode, há dois caminhos:
O DisplayLink exige o driver no Windows e, no macOS, o app DisplayLink Manager com permissão de gravação de tela. Como a compressão da imagem roda no processador, a conexão consome mais recursos que o DP Alt Mode e tende a apresentar atraso em jogos e vídeos com alta taxa de quadros.
A energia chega, mas o vídeo não. Confira a entrada selecionada no monitor, a porta usada no notebook e se o cabo suporta vídeo.
Só se a porta do notebook tiver saída de vídeo. Hubs comuns repassam o sinal DP Alt Mode; sem ele, apenas docks com DisplayLink geram imagem.
Reconecte o cabo, pressione Windows + Ctrl + Shift + B e reinicie o computador. No Mac, use a opção Detectar Monitores em Ajustes do Sistema.
Em conexões por DP Alt Mode ou Thunderbolt, não. Adaptadores e docks DisplayLink exigem o driver do fabricante.
Em geral, não. Esses cabos costumam seguir o padrão USB 2.0, que transmite energia e dados, mas não vídeo.