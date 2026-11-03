Esporte

Corredora de 24 anos morre durante sua primeira Maratona de Nova York

Rachel Apa participava da competição para arrecadar recursos contra o Parkinson, em homenagem ao avô

Rachel Apa, de 24 anos, participava de sua primeira maratona e arrecadava fundos em homenagem ao avô (Reprodução)

Rachel Apa, de 24 anos, participava de sua primeira maratona e arrecadava fundos em homenagem ao avô (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11h57.

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Uma americana de 24 anos morreu no domingo, 1º de novembro, após desmaiar na etapa final da Maratona de Nova York. Rachel Apa percorria o Central Park, em Manhattan, quando passou mal e precisou de atendimento médico. Era a primeira participação dela em uma maratona.

Segundo o jornal The New York Times, a corredora caiu por volta das 13h30. Uma assistente social que acompanhava a competição tentou socorrê-la, mas não identificou pulso. Dois médicos que estavam no local iniciaram a reanimação cardiopulmonar, antes da chegada da equipe do evento com um desfibrilador.

Rachel foi levada de ambulância ao Mount Sinai Medical Center. De acordo com o jornal, os profissionais tentaram reanimá-la por seis horas. A morte foi confirmada às 21h40.

O pai da atleta, Steve Apa, afirmou ao veículo que a causa foi rabdomiólise, condição que envolve a destruição de fibras musculares e pode comprometer o funcionamento de órgãos.

Quem era Rachel Apa?

Ex-jogadora de hóquei em campo da Universidade Bucknell, Rachel trabalhava como gerente de produto em uma empresa de componentes elétricos. A preparação para a corrida levou meses e tinha também um objetivo de arrecadação: apoiar a Parkinson's Foundation, instituição dedicada à doença de Parkinson.

A iniciativa homenageava o avô da jovem, que morreu em 2022 em decorrência da doença.

Durante a prova, a mãe acompanhou Rachel e registrou uma imagem da filha sorrindo. O pai, que a incentivava à distância, trocou mensagens com ela ao longo do percurso. Perto da chegada, a corredora parou de responder.

“É incompreensível. Saúde perfeita, forma física perfeita, 24 anos de idade”, disse Steve ao jornal.

A New York Road Runners (NYRR), responsável pela organização da maratona, divulgou um comunicado de pesar e prestou solidariedade à família e aos amigos.

O que é rabdomiólise?

A rabdomiólise ocorre quando fibras musculares se rompem e liberam substâncias na corrente sanguínea. Nos casos graves, esse processo pode causar danos aos rins, alterações cardíacas e morte.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), esforço físico extremo, desidratação e superaquecimento do organismo estão entre os fatores associados ao problema. No caso de Rachel, a informação sobre a causa da morte foi atribuída pelo jornal ao pai da corredora.

Como é o percurso da Maratona de Nova York?

Com chegada no Central Park, a competição percorre 42,195 quilômetros pelos cinco distritos de Nova York: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan.

A edição de 2026 reuniu cerca de 60 mil participantes e marcou os 50 anos do trajeto atual. A prova recebe atletas profissionais e amadores e exige preparação para o esforço imposto à musculatura e ao sistema cardiovascular.

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