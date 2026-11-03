Corredora de 24 anos morre durante sua primeira Maratona de Nova York

Uma americana de 24 anos morreu no domingo, 1º de novembro, após desmaiar na etapa final da Maratona de Nova York. Rachel Apa percorria o Central Park, em Manhattan, quando passou mal e precisou de atendimento médico. Era a primeira participação dela em uma maratona.

Segundo o jornal The New York Times, a corredora caiu por volta das 13h30. Uma assistente social que acompanhava a competição tentou socorrê-la, mas não identificou pulso. Dois médicos que estavam no local iniciaram a reanimação cardiopulmonar, antes da chegada da equipe do evento com um desfibrilador.

Rachel foi levada de ambulância ao Mount Sinai Medical Center. De acordo com o jornal, os profissionais tentaram reanimá-la por seis horas. A morte foi confirmada às 21h40.

O pai da atleta, Steve Apa, afirmou ao veículo que a causa foi rabdomiólise, condição que envolve a destruição de fibras musculares e pode comprometer o funcionamento de órgãos.

Quem era Rachel Apa?

Ex-jogadora de hóquei em campo da Universidade Bucknell, Rachel trabalhava como gerente de produto em uma empresa de componentes elétricos. A preparação para a corrida levou meses e tinha também um objetivo de arrecadação: apoiar a Parkinson's Foundation, instituição dedicada à doença de Parkinson.

A iniciativa homenageava o avô da jovem, que morreu em 2022 em decorrência da doença.

Durante a prova, a mãe acompanhou Rachel e registrou uma imagem da filha sorrindo. O pai, que a incentivava à distância, trocou mensagens com ela ao longo do percurso. Perto da chegada, a corredora parou de responder.

“É incompreensível. Saúde perfeita, forma física perfeita, 24 anos de idade”, disse Steve ao jornal.

A New York Road Runners (NYRR), responsável pela organização da maratona, divulgou um comunicado de pesar e prestou solidariedade à família e aos amigos.

O que é rabdomiólise?

A rabdomiólise ocorre quando fibras musculares se rompem e liberam substâncias na corrente sanguínea. Nos casos graves, esse processo pode causar danos aos rins, alterações cardíacas e morte.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), esforço físico extremo, desidratação e superaquecimento do organismo estão entre os fatores associados ao problema. No caso de Rachel, a informação sobre a causa da morte foi atribuída pelo jornal ao pai da corredora.

Como é o percurso da Maratona de Nova York?

Com chegada no Central Park, a competição percorre 42,195 quilômetros pelos cinco distritos de Nova York: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan.

A edição de 2026 reuniu cerca de 60 mil participantes e marcou os 50 anos do trajeto atual. A prova recebe atletas profissionais e amadores e exige preparação para o esforço imposto à musculatura e ao sistema cardiovascular.