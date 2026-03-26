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Carlo Ancelotti na Seleção: números e trajetória do treinador

O treinador estreou no comando da equipe em 5 de junho de 2025 e prepara o time brasileiro para a Copa do Mundo de 2026

Ancelotti: treinador italiano é conhecido pelo histórico vitorioso (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)

Ancelotti: treinador italiano é conhecido pelo histórico vitorioso (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 08h53.

O italiano Carlo Ancelotti está nos últimos preparativos para liderar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O treinador assumiu o comando da equipe em 5 de junho de 2025, quando o Brasil empatou por 0 a 0 com o Equador pelas Eliminatórias da Copa.

Carreira vitoriosa no futebol europeu

Antes de assumir a seleção brasileira, Ancelotti construiu uma das carreiras mais vitoriosas entre treinadores do futebol mundial.

O técnico soma 30 títulos como treinador, incluindo cinco conquistas da Liga dos Campeões da UEFA.

CompetiçãoTítulos
Liga dos Campeões5
Mundial de Clubes4
Supercopa da Europa5
Campeonato Espanhol2
Premier League1
Campeonato Italiano1
Campeonato Francês1
Campeonato Alemão1

Entre os clubes que comandou estão equipes como Milan, Chelsea, Paris Saint‑Germain, Bayern de Munique e Real Madrid.

Primeiros jogos com a seleção brasileira

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira de Futebol disputou oito partidas entre 2025 e março de 2026, somando jogos das Eliminatórias e amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Nesse período, o treinador italiano registrou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas à frente da equipe.

Após o fim das Eliminatórias, o Brasil programou oito amistosos para testar formações e ajustar a equipe antes da estreia na Copa.

DataCompetiçãoJogoPlacar
05 jun 2025EliminatóriasBrasil x Paraguai1–0
10 jun 2025EliminatóriasBolívia x Brasil1–0
05 set 2025EliminatóriasBrasil x Chile3–1
10 set 2025EliminatóriasPeru x Brasil1–1
10 out 2025AmistosoCoreia do Sul x Brasil0–5
14 out 2025AmistosoJapão x Brasil3–2
15 nov 2025AmistosoBrasil x Senegal2–0
18 nov 2025AmistosoBrasil x Tunísia1–1

Calendário dos amistosos antes da Copa

A seleção brasileira ainda terá mais quatro jogos de preparação antes do início do Mundial.

Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)
Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)
Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro
Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos

A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.

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