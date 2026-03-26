Carlo Ancelotti na Seleção: números e trajetória do treinador

Ancelotti: treinador italiano é conhecido pelo histórico vitorioso (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 08h53.
O italiano Carlo Ancelotti está nos últimos preparativos para liderar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.
O treinador assumiu o comando da equipe em 5 de junho de 2025, quando o Brasil empatou por 0 a 0 com o Equador pelas Eliminatórias da Copa.
Antes de assumir a seleção brasileira, Ancelotti construiu uma das carreiras mais vitoriosas entre treinadores do futebol mundial.
O técnico soma 30 títulos como treinador, incluindo cinco conquistas da Liga dos Campeões da UEFA.
|Competição
|Títulos
|Liga dos Campeões
|5
|Mundial de Clubes
|4
|Supercopa da Europa
|5
|Campeonato Espanhol
|2
|Premier League
|1
|Campeonato Italiano
|1
|Campeonato Francês
|1
|Campeonato Alemão
|1
Entre os clubes que comandou estão equipes como Milan, Chelsea, Paris Saint‑Germain, Bayern de Munique e Real Madrid.
Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira de Futebol disputou oito partidas entre 2025 e março de 2026, somando jogos das Eliminatórias e amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.
Nesse período, o treinador italiano registrou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas à frente da equipe.
Após o fim das Eliminatórias, o Brasil programou oito amistosos para testar formações e ajustar a equipe antes da estreia na Copa.
|Data
|Competição
|Jogo
|Placar
|05 jun 2025
|Eliminatórias
|Brasil x Paraguai
|1–0
|10 jun 2025
|Eliminatórias
|Bolívia x Brasil
|1–0
|05 set 2025
|Eliminatórias
|Brasil x Chile
|3–1
|10 set 2025
|Eliminatórias
|Peru x Brasil
|1–1
|10 out 2025
|Amistoso
|Coreia do Sul x Brasil
|0–5
|14 out 2025
|Amistoso
|Japão x Brasil
|3–2
|15 nov 2025
|Amistoso
|Brasil x Senegal
|2–0
|18 nov 2025
|Amistoso
|Brasil x Tunísia
|1–1
A seleção brasileira ainda terá mais quatro jogos de preparação antes do início do Mundial.
Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)
Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)
Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro
Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos
A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.