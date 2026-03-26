Carlo Ancelotti na Seleção: números e trajetória do treinador

O italiano Carlo Ancelotti está nos últimos preparativos para liderar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O treinador assumiu o comando da equipe em 5 de junho de 2025, quando o Brasil empatou por 0 a 0 com o Equador pelas Eliminatórias da Copa.

Carreira vitoriosa no futebol europeu

Antes de assumir a seleção brasileira, Ancelotti construiu uma das carreiras mais vitoriosas entre treinadores do futebol mundial.

O técnico soma 30 títulos como treinador, incluindo cinco conquistas da Liga dos Campeões da UEFA.

Competição Títulos Liga dos Campeões 5 Mundial de Clubes 4 Supercopa da Europa 5 Campeonato Espanhol 2 Premier League 1 Campeonato Italiano 1 Campeonato Francês 1 Campeonato Alemão 1

Entre os clubes que comandou estão equipes como Milan, Chelsea, Paris Saint‑Germain, Bayern de Munique e Real Madrid.

Primeiros jogos com a seleção brasileira

Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira de Futebol disputou oito partidas entre 2025 e março de 2026, somando jogos das Eliminatórias e amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Nesse período, o treinador italiano registrou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas à frente da equipe.

Após o fim das Eliminatórias, o Brasil programou oito amistosos para testar formações e ajustar a equipe antes da estreia na Copa.

Data Competição Jogo Placar 05 jun 2025 Eliminatórias Brasil x Paraguai 1–0 10 jun 2025 Eliminatórias Bolívia x Brasil 1–0 05 set 2025 Eliminatórias Brasil x Chile 3–1 10 set 2025 Eliminatórias Peru x Brasil 1–1 10 out 2025 Amistoso Coreia do Sul x Brasil 0–5 14 out 2025 Amistoso Japão x Brasil 3–2 15 nov 2025 Amistoso Brasil x Senegal 2–0 18 nov 2025 Amistoso Brasil x Tunísia 1–1

Calendário dos amistosos antes da Copa

A seleção brasileira ainda terá mais quatro jogos de preparação antes do início do Mundial.

Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)

Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)

Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro

Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos

A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.