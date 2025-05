O técnico italiano Carlo Michelangelo Ancelotti Cavaliere assinou o contrato com a Seleção Brasileira de Futebol, segundo o jornal The Athletic, e começará a trabalhar no Brasil a partir deste mês.

O experiente treinador de 65 anos deixará o comando do Real Madrid logo após o fim da temporada espanhola, encerrando sua segunda passagem pelo clube merengue, segundo o site. Ancelotti será o primeiro técnico estrangeiro a assumir a Seleção em 60 anos — anteriormente, o time brasileiro foi liderado pelo argentino Filpo Nuñez em 1965 em apenas uma única partida, em duelo contra o Uruguai, no Mineirão.

As tratativas foram conduzidas por Diego Fernandes em nome da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com aval do clube espanhol para sua liberação um ano antes do fim de seu contrato.

O que esperar de Ancelotti na Seleção Brasileira?

O primeiro compromisso oficial do treinador será contra o Equador, no dia 5 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O objetivo da CBF é claro: conquistar o inédito hexacampeonato mundial.

Ancelotti substituirá Dorival Junior, que deixou o cargo em março após 14 meses e resultados inconsistentes no comando da seleção. A chegada do italiano representa uma mudança de paradigma para a CBF, que busca um nome de peso internacional para reorganizar o projeto da equipe até a próxima Copa, segundo o The Athletic.

O treinador italiano deixa a capital espanhola com um currículo respeitável: duas conquistas do Campeonato Espanhol e três títulos da Liga dos Campeões, somados às suas passagens anteriores pelo clube.

Nesta temporada, o Real Madrid foi eliminado pelo Arsenal nas quartas de final da Champions League, perdeu a final da Copa do Rei para o Barcelona e segue atrás do líder da La Liga, comandado por Hansi Flick.

LEIA TAMBÉM: