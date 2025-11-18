Esporte

Seleção Brasileira enfrenta Tunísia hoje; veja horário e onde assistir

No último sábado, Brasil venceu o Senegal por 2 x 0 com gols de Estêvão e Casemiro

Vini Jr: jogo contra a Tunísia será o último da Seleção Brasileira em 2025 (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)

Vini Jr: jogo contra a Tunísia será o último da Seleção Brasileira em 2025 (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09h42.

Depois de enfrentar Senegal no sábado, em Londres, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França.

O jogo é o último do Brasil no calendário da FIFA neste ano. O técnico Carlo Ancelotti encara o amistoso como uma última oportunidade de fazer testes com a equipe antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, os tunisianos estão na 43ª posição do Ranking Mundial Masculino da FIFA.

No sábado, o Brasil venceu o Senegal pela primeira vez na história, por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro.

Quando é o amistoso Brasil x Tunísia?

O duelo entre Brasil e Tunísia está marcado para esta terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Onde assistir o jogo de Brasil x Tunísia?

O amistoso entre Brasil e Tunísia terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.

Veja a provável escalação:

A provável escalação do Brasil contra a Tunísia deve ser com Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo.

Acompanhe tudo sobre:FutebolSeleção Brasileira de FutebolTunísia

Mais de Esporte

Os três hábitos que mantêm Djokovic na elite do tênis aos 38 anos

Mbappé cobra R$ 1,4 bilhão do PSG por indenizações e valores atrasados

Galvão Bueno é internado em São Paulo

Com 'maldição do 7 a 1', Alemanha tenta vaga para Copa do Mundo 2026

Mais na Exame

Future of Money

Brasil investe R$ 12,7 milhões em semana de forte saída para fundos de cripto

Inteligência Artificial

Ninguém está a salvo se bolha da IA estourar, diz CEO do Google

Pop

O que é 'parassocial', palavra do ano segundo dicionário de Cambridge

Tecnologia

A internet caiu? Mais de 500 sites ligados à Cloudflare ficam instáveis nesta terça