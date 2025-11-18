Seleção Brasileira enfrenta Tunísia hoje; veja horário e onde assistir

Vini Jr: jogo contra a Tunísia será o último da Seleção Brasileira em 2025 (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09h42.
Depois de enfrentar Senegal no sábado, em Londres, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França.
O jogo é o último do Brasil no calendário da FIFA neste ano. O técnico Carlo Ancelotti encara o amistoso como uma última oportunidade de fazer testes com a equipe antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.
Atualmente, os tunisianos estão na 43ª posição do Ranking Mundial Masculino da FIFA.
No sábado, o Brasil venceu o Senegal pela primeira vez na história, por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro.
O duelo entre Brasil e Tunísia está marcado para esta terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
O amistoso entre Brasil e Tunísia terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.
A provável escalação do Brasil contra a Tunísia deve ser com Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo.