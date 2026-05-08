Briga no Real Madrid termina com multa de 500 mil euros para Valverde e Tchouaméni

O Real Madrid anunciou na tarde desta sexta-feira, 8, que impôs uma sanção econômica ao uruguaio Fede Valverde e ao francês Aurélien Tchouaméni devido ao desentendimento que ambos tiveram no vestiário da cidade esportiva de Valdebebas.

O clube merengue indicou que, desta maneira, encerra "os procedimentos internos correspondentes".

Segundo explicou a entidade em comunicado, "após os fatos que motivaram a abertura, no dia de ontem, de um processo disciplinar" contra ambos os jogadores, estes compareceram nesta sexta-feira perante o instrutor do caso e, em seu depoimento, "demonstraram total arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas entre si".

"Da mesma forma, transmitiram suas desculpas ao clube, aos seus companheiros, à comissão técnica e à torcida, e ambos se colocaram à disposição do Real Madrid para aceitar a sanção que o clube considerasse oportuna", afirmou a nota.

O Real Madrid resolveu, "diante de tais circunstâncias, impor uma sanção econômica de 500 mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes".

Desentendimento dos jogadores

Valverde e Tchouaméni se desentenderam por causa de um lance de jogo no treino de quarta-feira, 6, o que provocou uma discussão. Na quinta-feira, 7, ambos tiveram um novo embate, durante o qual o uruguaio escorregou e bateu a cabeça em uma mesa do vestiário principal da Cidade Esportiva Real Madrid de Valdebebas, conforme apurou a Agência EFE.

O jogador foi ao hospital como parte do protocolo para este tipo de situação, por estar atordoado e ter precisado levar pontos na cabeça. Depois disso, retornou ao seu domicílio.

Após o episódio, o Real Madrid informou a abertura de processos disciplinares para ambos, encerrados com a sanção econômica em menos de 24 horas.

O elenco madridista realizou nesta sexta-feira o penúltimo treinamento antes do clássico do próximo domingo em Barcelona, atividade na qual Valverde não esteve presente devido ao traumatismo cranioencefálico que o obrigará a permanecer em repouso entre 10 e 14 dias.

Tchouaméni participou do treino, apesar do processo aberto, assim como seu compatriota Kylian Mbappé, que ontem superou os exames médicos para aumentar a intensidade das atividades após o processo de recuperação de um incômodo no músculo semitendíneo da perna esquerda.