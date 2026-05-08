Capital da música clássica e maravilha moderna: os rivais da Argentina na Copa

A caminhada dos argentinos em busca do tetracampeonato, o segundo consecutivo, começa no grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia da seleção europeia acontece no dia 16 de junho, contra os africanos.

A EXAME preparou um guia repleto de curiosidades sobre os primeiros adversários da seleção argentina na Copa, que começa dia 11 de junho.

O país do deserto do Saara

A Argentina enfrentou a Argélia apenas uma vez na história do futebol masculino principal. O confronto aconteceu em um amistoso em 2007 e terminou com vitória para os argentinos por 4 a 3.

Fora das quatro linhas, a Argélia carrega uma das histórias mais ricas do norte da África. O país é o maior em extensão territorial do continente africano e possui grande parte de seu território coberta pelo Deserto do Saara, criando paisagens quase cinematográficas de dunas e formações rochosas gigantescas.

A capital, Argel, mistura heranças árabes, berberes e francesas, reflexo do longo período colonial vivido até a independência em 1962. Outro detalhe curioso é que a Argélia tem uma das indústrias de gás natural mais importantes do mundo, sendo peça estratégica no abastecimento energético europeu.

Capital mundial da música clássica

A Argentina enfrentou a Áustria duas vezes no futebol masculino principal. Os encontros aconteceram em amistosos internacionais, em 1980 e 1990, com uma vitória da Argentina por 5 a 1 e um empate por 1 a 1.

A Áustria, porém, é muito mais conhecida mundialmente por sua herança cultural e artística do que pelo futebol. Sua capital, Viena, é frequentemente chamada de “capital mundial da música clássica”, tendo sido lar de nomes como Wolfgang Mozart, Ludwig van Beethoven e Franz Schubert.

O país também é famoso pelos Alpes, que transformam cidades inteiras, deixando todas cobertas de neve durante o inverno. Além disso, a Áustria teve papel central na história europeia por meio do antigo Império Austro-Húngaro, uma potência que influenciou a política do continente por séculos.

Uma das sete maravilhas do mundo

A Argentina nunca enfrentou a Jordânia na história. O duelo da Copa do Mundo de 2026 será o primeiro confronto entre as partes.

Fora de campo, a Jordânia guarda algumas das paisagens históricas mais impressionantes do planeta. O maior símbolo do país é Petra, cidade esculpida em rochas rosadas há mais de dois mil anos e considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

A capital, Amã, combina ruínas antigas com uma expansão urbana moderna que cresce em meio ao deserto. Outro detalhe curioso é que a Jordânia abriga parte do Mar Morto, famoso pela altíssima concentração de sal que faz as pessoas literalmente flutuarem na água.