Crise de Mbappé no Real Madrid: por que torcedores pedem a saída do craque?

Mbappé vem enfrentando um grande problema no Real Madrid. O astro está sendo alvo de uma campanha, organizada por torcedores, que pedem sua saída do clube.

Nas últimas semanas, torcedores merengues lançaram a campanha "Mbappé Out" (Fora, Mbappé, em tradução livre). Atualmente, o abaixo assinado já supera 1 milhão de assinaturas e segue convocando mais torcedores para firmarem a petição.

"Madridistas, faça sua voz ser ouvida. Se acredita que a mudança é necessária, não fique em silêncio, assine essa petição e mostre que o que você pensa é o melhor para o futuro do clube", diz trecho da campanha.

A movimentação pedindo a saída do atleta começou após o francês viajar com sua namorada, Ester Expósito para Cagliari, na Itália. A viagem aconteceu no último fim de semana, enquanto o jogador ainda se recupera de uma lesão no músculo semitendinoso da coxa esquerda. Na mesma data, o Real Madrid entrou em campo pelo Campeonato Espanhol e venceu o Espanyol por 2 a 0.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, a viagem tinha o aval do departamento médico do clube. Inclusive, o técnico Álvaro Arbeloa minimizou o episódio envolvendo o craque em entrevista coletiva.

"Cada jogador faz o que considera oportuno em seu tempo livre. Não é assunto meu", declarou o treinador.

Após a polêmica, o staff do jogador se manifestou e afirmou que a recuperação é controlada pelo clube e que a dedicação do atleta não mudou. Em comunicado divulgado pela AFP, a equipe do jogador afirmou que "parte das críticas se baseiam em uma interpretação excessiva de elementos relacionados a um período de recuperação estritamente supervisionado pelo clube, sem que isso corresponda à realidade do comprometimento diário de Kylian".

Mbappé já retornou à capital espanhola e segue avançando em sua recuperação. O jogador, agora, é esperança para reforçar o time no duelo contra o Barcelona, no próximo domingo, 10, às 16h, de Brasília, pelo Campeonato Espanhol.

Mbappé discute em treino e deixa situação mais delicada

Além da polêmica envolvendo os torcedores, Mbappé também está enfrentando problemas dentro do time merengue. De acordo com o Marca, o atleta está apresentando desgaste e distanciamento da própria equipe, além de apresentar frieza e pouca disposição com a comissão técnica.

Inclusive, segundo o jornal The Athletic, o jogador teria se envolvido em uma discussão com um membro da comissão técnica antes do duelo contra o Real Betis, em 24 de abril. Durante uma atividade, um integrante do time marcou impedimento em um lance do atleta, o que não teria agradado.