Colunistas

Ferrari branca de R$ 205 milhões se torna 5º clássico mais caro do mundo; veja ranking

Única 250 GTO “Bianco Speciale” foi arrematada em leilão na Flórida; bicampeão de F1, Graham Hill foi um dos seus pilotos

(Divulgação)

(Divulgação)

Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

Colunista

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14h15.

Uma Ferrari 250 GTO 1962 foi arrematada por US$ 38,5 milhões (R$ 205,4 milhões) no último sábado, 17, e se tornou o quinto clássico mais caro do mundo. É a única das 36 250 GTO produzidas a sair pintada de branco da fábrica de Maranello, na Itália.

Primeiro leilão do ano de grandeza internacional, o Mecum Kissimmee, na Flórida (EUA), ofertou 4,5 mil veículos em 13 dias e vendeu US$ 441 milhões em clássicos e afins colecionáveis, praticamente o dobro do recorde anterior, de US$ 220 milhões, estabelecido há quatro anos.

A lista dos clássicos mais caros do mundo tem agora três Mercedes e sete Ferraris, mas já frequentaram o seleto clube modelos como Aston Martin DBR1 (vendido por US$ 22,5 milhões em 2017), Jaguar D-Type (US$ 21,7 milhões, 2016), McLaren F1 (US$ 20,4 milhões, 2021) e Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider (US$ 19,8 milhões, 2016), entre outros.

Não entram na conta exemplares (antigos ou novos) vendidos em negociações privadas, como a Ferrari 250 GTO comprada pelo colecionador David MacNeil em 2018 supostamente por US$ 70 milhões – a natureza desse tipo de transação impossibilita uma checagem precisa.

A chegada da 250 GTO Bianco Speciale expulsou do ranking uma Ferrari 290 MM 1956, arrematada em 2015 por US$ 28 milhões. Criada para disputar o World Sportscar Championship, à época um campeonato tão importante para a Ferrari quanto a Fórmula 1, a 290 MM chassi número 0626 chegou à terceira etapa da temporada de 1956, a tradicional Mille Miglia, tendo como piloto Juan Manuel Fangio, que havia deixado a Mercedes quando a marca alemã decidiu se retirar oficialmente do esporte a motor. Cruzaram a linha de chegada na quarta posição, após largarem da última.

Os 10 carros clássicos mais caros do mundo

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955: US$ 142.000.000 (RM Sotheby’s, Stuttgart, 2022)

Baseado no W 196 R, carro de corrida que conquistou dois campeonatos mundiais com Juan Manuel Fangio ao volante, esse 300 SLR era especial porque, além de existir apenas mais um igual a ele, fora o carro de uso pessoal de Rudolf Uhlenhaut, o engenheiro que criou o modelo e um dos principais nomes da Mercedes em seu retorno às competições.

Ironicamente, é o único da lista que nunca pisou numa pista de corrida e, tal como o segundo da lista, trocou de proprietário no museu da marca, em Stuttgart.

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954: US$ 53.917.370 (RM Sotheby’s, Stuttgart, 2025)

O segundo carro mais caro já leiloado vem da mesma família do primeiro, mas encaixado em uma carroceria Stromlinie, mais aerodinâmica. Que para compensar o peso extra foi construída em liga de magnésio Elektron, mais leve que alumínio, o que manteve a massa total em cerca de 40 kg.

De acordo com a RM Sotheby’s, realizadora do leilão que arrematou o carro que a Mercedes doara ao Indianapolis Motor Speedway Museum em maio de 1965, dos 14 chassis construídos do W 196 R, quatro foram montados sob uma carroceria Stromlinie – e esse, número 00009/54, foi o exemplar da vitória de Juan Manuel Fangio no GP da Argentina de 1955; em setembro, no GP de Monza e com Stirling Moss ao volante, o bólido se despediu das pistas.

Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti 1962: US$ 51.705.000 (RM Sotheby’s, Nova York, 2023)

Descrito pela casa de leilões como “The One”, o chassi número 3765 é o único da linhagem GTO que disputou corridas pela própria Scuderia Ferrari, que escalou Mike Parkes e Lorenzo Bandini para as 24 Horas de Le Mans de 1962; também conquistou a vitória em sua categoria e um segundo lugar nos 1.000 quilômetros de Nürburgring no mesmo ano.

Ferrari 250 GTO 1962 by Scaglietti: US$ 48.405.000 (RM Sotheby’s, California, 2018)

Terceira 250 GTO produzida, soma 16 vitórias no currículo (incluindo duas edições da tradicional Targa Florio) e é considerada por especialistas da marca uma das mais autênticas e originais existentes.

Ferrari 250 GTO 1962 “Bianco Speciale”: US$ 38.500.000 (Mecum, Flórida, 2026)

Chassis número 3729 GT, a 250 GTO “Bianco Speciale” foi entregue em 28 de julho de 1962 a John Coombs, piloto e dono de equipe britânico. Pouco depois, foi emprestada ao departamento de competições da Jaguar para testes de aerodinâmica e performance.

Única 250 GTO branca, conquistou em agosto de 1962 o segundo lugar no RAC Tourist Trophy; ao volante estava Graham Hill, bicampeão de Fórmula 1 (1962 e 1968) e único piloto a vencer a Tríplice Coroa do Automobilismo: 24 horas de Le Mans (em 1972), 500 milhas de Indianápolis (em 1966) e Grande Prêmio de Mônaco (em 1963, 1964, 1965, 1968 e 1969).

Após um vasto currículo nas pistas, se aposentou das competições ainda na década de 1960. Desde 1999 pertencia ao acervo do colecionador Jon Shirley.

Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962: US$ 38.115.000 (Bonhams, California, 2014)

Décima sétima 250 GTO produzida (chassi 3851 GT), pertenceu ao mesmo colecionador, Fabrizio Violati, por 49 anos e por quatro foi o carro mais caro já comercializado em um leilão.

Ferrari 250 LM by Scaglietti 1964: US$ 36.344.960 (RM Sotheby’s, Paris, 2025)

A Ferrari vinha de uma sequência de cinco vitórias consecutivas em Le Mans quando a 250 LM conduzida por Masten Gregory e Jochen Rindt venceu, sob comando da North American Racing Team, a última edição antes do domínio da Ford nos quatro anos seguintes. O embate mais famoso da corrida de longa duração mais tradicional do mundo deu origem ao filme Ford vs. Ferrari.

Naquela corrida, outra 250 LM e uma 275 GTB fecharam o pódio dominado pela Ferrari, que só voltaria a vencer em Le Mans em 2023. Sexta e mais importante das 32 unidades construídas da 250 LM, a vencedora passou 54 anos preservada pelo Indianapolis Motor Speedway Museum.

Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957: US$ 35.700.000 (Artcurial, Paris, 2016)

Uma notável lista de pilotos já dirigiu o sétimo carro mais caro do mundo: Peter Collins, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips, Stirling Moss e Mike Hawthorn, o primeiro piloto britânico a vencer o Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1958.

Ferrari 412P Berlinetta 1967: US$ 30.255.000 (Bonhams, California, 2023)

Em 1967, dois protótipos foram construídos para equipes privadas, um deles destinado ao time inglês Maranello Concessionaires, cuja principal conquista foi o terceiro lugar nos 1.000 quilômetros de Spa do mesmo ano.

Mercedes-Benz W 196 R 1954: US$ 29.600.000 (Bonhams, Goodwood, 2013)

Foi com esse exemplar, chassi número 00006/54, que Juan Manuel Fangio venceu os GPs da Alemanha e da Suíça em 1954, ano da conquista de seu bicampeonato da Fórmula 1; o piloto argentino seria novamente campeão em 1955, também pela Mercedes, em 1956 correndo de Ferrari e em 1957 no retorno à Maserati, a equipe do seu primeiro campeonato.