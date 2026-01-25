Ferrari branca de R$ 205 milhões se torna 5º clássico mais caro do mundo; veja ranking

Uma Ferrari 250 GTO 1962 foi arrematada por US$ 38,5 milhões (R$ 205,4 milhões) no último sábado, 17, e se tornou o quinto clássico mais caro do mundo. É a única das 36 250 GTO produzidas a sair pintada de branco da fábrica de Maranello, na Itália.

Primeiro leilão do ano de grandeza internacional, o Mecum Kissimmee, na Flórida (EUA), ofertou 4,5 mil veículos em 13 dias e vendeu US$ 441 milhões em clássicos e afins colecionáveis, praticamente o dobro do recorde anterior, de US$ 220 milhões, estabelecido há quatro anos.

A lista dos clássicos mais caros do mundo tem agora três Mercedes e sete Ferraris, mas já frequentaram o seleto clube modelos como Aston Martin DBR1 (vendido por US$ 22,5 milhões em 2017), Jaguar D-Type (US$ 21,7 milhões, 2016), McLaren F1 (US$ 20,4 milhões, 2021) e Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider (US$ 19,8 milhões, 2016), entre outros.

Não entram na conta exemplares (antigos ou novos) vendidos em negociações privadas, como a Ferrari 250 GTO comprada pelo colecionador David MacNeil em 2018 supostamente por US$ 70 milhões – a natureza desse tipo de transação impossibilita uma checagem precisa.

A chegada da 250 GTO Bianco Speciale expulsou do ranking uma Ferrari 290 MM 1956, arrematada em 2015 por US$ 28 milhões. Criada para disputar o World Sportscar Championship, à época um campeonato tão importante para a Ferrari quanto a Fórmula 1, a 290 MM chassi número 0626 chegou à terceira etapa da temporada de 1956, a tradicional Mille Miglia, tendo como piloto Juan Manuel Fangio, que havia deixado a Mercedes quando a marca alemã decidiu se retirar oficialmente do esporte a motor. Cruzaram a linha de chegada na quarta posição, após largarem da última.

Os 10 carros clássicos mais caros do mundo

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955: US$ 142.000.000 (RM Sotheby’s, Stuttgart, 2022)

Baseado no W 196 R, carro de corrida que conquistou dois campeonatos mundiais com Juan Manuel Fangio ao volante, esse 300 SLR era especial porque, além de existir apenas mais um igual a ele, fora o carro de uso pessoal de Rudolf Uhlenhaut, o engenheiro que criou o modelo e um dos principais nomes da Mercedes em seu retorno às competições.

Ironicamente, é o único da lista que nunca pisou numa pista de corrida e, tal como o segundo da lista, trocou de proprietário no museu da marca, em Stuttgart.

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954: US$ 53.917.370 (RM Sotheby’s, Stuttgart, 2025)

O segundo carro mais caro já leiloado vem da mesma família do primeiro, mas encaixado em uma carroceria Stromlinie, mais aerodinâmica. Que para compensar o peso extra foi construída em liga de magnésio Elektron, mais leve que alumínio, o que manteve a massa total em cerca de 40 kg.

De acordo com a RM Sotheby’s, realizadora do leilão que arrematou o carro que a Mercedes doara ao Indianapolis Motor Speedway Museum em maio de 1965, dos 14 chassis construídos do W 196 R, quatro foram montados sob uma carroceria Stromlinie – e esse, número 00009/54, foi o exemplar da vitória de Juan Manuel Fangio no GP da Argentina de 1955; em setembro, no GP de Monza e com Stirling Moss ao volante, o bólido se despediu das pistas.

Ferrari 330 LM / 250 GTO by Scaglietti 1962: US$ 51.705.000 (RM Sotheby’s, Nova York, 2023)

Descrito pela casa de leilões como “The One”, o chassi número 3765 é o único da linhagem GTO que disputou corridas pela própria Scuderia Ferrari, que escalou Mike Parkes e Lorenzo Bandini para as 24 Horas de Le Mans de 1962; também conquistou a vitória em sua categoria e um segundo lugar nos 1.000 quilômetros de Nürburgring no mesmo ano.

Ferrari 250 GTO 1962 by Scaglietti: US$ 48.405.000 (RM Sotheby’s, California, 2018)

Terceira 250 GTO produzida, soma 16 vitórias no currículo (incluindo duas edições da tradicional Targa Florio) e é considerada por especialistas da marca uma das mais autênticas e originais existentes.

Ferrari 250 GTO 1962 “Bianco Speciale”: US$ 38.500.000 (Mecum, Flórida, 2026)

Chassis número 3729 GT, a 250 GTO “Bianco Speciale” foi entregue em 28 de julho de 1962 a John Coombs, piloto e dono de equipe britânico. Pouco depois, foi emprestada ao departamento de competições da Jaguar para testes de aerodinâmica e performance.

Única 250 GTO branca, conquistou em agosto de 1962 o segundo lugar no RAC Tourist Trophy; ao volante estava Graham Hill, bicampeão de Fórmula 1 (1962 e 1968) e único piloto a vencer a Tríplice Coroa do Automobilismo: 24 horas de Le Mans (em 1972), 500 milhas de Indianápolis (em 1966) e Grande Prêmio de Mônaco (em 1963, 1964, 1965, 1968 e 1969).

Após um vasto currículo nas pistas, se aposentou das competições ainda na década de 1960. Desde 1999 pertencia ao acervo do colecionador Jon Shirley.

Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962: US$ 38.115.000 (Bonhams, California, 2014)

Décima sétima 250 GTO produzida (chassi 3851 GT), pertenceu ao mesmo colecionador, Fabrizio Violati, por 49 anos e por quatro foi o carro mais caro já comercializado em um leilão.

Ferrari 250 LM by Scaglietti 1964: US$ 36.344.960 (RM Sotheby’s, Paris, 2025)

A Ferrari vinha de uma sequência de cinco vitórias consecutivas em Le Mans quando a 250 LM conduzida por Masten Gregory e Jochen Rindt venceu, sob comando da North American Racing Team, a última edição antes do domínio da Ford nos quatro anos seguintes. O embate mais famoso da corrida de longa duração mais tradicional do mundo deu origem ao filme Ford vs. Ferrari.

Naquela corrida, outra 250 LM e uma 275 GTB fecharam o pódio dominado pela Ferrari, que só voltaria a vencer em Le Mans em 2023. Sexta e mais importante das 32 unidades construídas da 250 LM, a vencedora passou 54 anos preservada pelo Indianapolis Motor Speedway Museum.

Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957: US$ 35.700.000 (Artcurial, Paris, 2016)

Uma notável lista de pilotos já dirigiu o sétimo carro mais caro do mundo: Peter Collins, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips, Stirling Moss e Mike Hawthorn, o primeiro piloto britânico a vencer o Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1958.

Ferrari 412P Berlinetta 1967: US$ 30.255.000 (Bonhams, California, 2023)

Em 1967, dois protótipos foram construídos para equipes privadas, um deles destinado ao time inglês Maranello Concessionaires, cuja principal conquista foi o terceiro lugar nos 1.000 quilômetros de Spa do mesmo ano.

Mercedes-Benz W 196 R 1954: US$ 29.600.000 (Bonhams, Goodwood, 2013)

Foi com esse exemplar, chassi número 00006/54, que Juan Manuel Fangio venceu os GPs da Alemanha e da Suíça em 1954, ano da conquista de seu bicampeonato da Fórmula 1; o piloto argentino seria novamente campeão em 1955, também pela Mercedes, em 1956 correndo de Ferrari e em 1957 no retorno à Maserati, a equipe do seu primeiro campeonato.