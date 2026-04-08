Aos 100 anos, Mirassol estreia na Libertadores e faz seu 1º jogo internacional

O Mirassol disputa nesta quarta-feira, 8, sua primeira partida internacional em 100 anos de história. O clube recebe em casa o Lanús, às 19h, pela fase de grupos da Libertadores.

O time do interior paulista nunca enfrentou adversários estrangeiros, nem em amistosos. Apesar de ocupar a lanterna do Brasileirão no momento, o Mirassol inicia sua trajetória continental após uma sequência de acessos e títulos nacionais desde 2020, quando venceu a Série D.

Em 2021, o clube chegou à semifinal estadual e terminou a Série C em oitavo lugar do Grupo B, com 19 pontos. O salto veio em 2022, com o título da Série C. A equipe liderou as duas fases e venceu o ABC na final.

Na Série B de 2023, o Mirassol terminou em sexto lugar, com 63 pontos, a um ponto do acesso. O acesso à Série A foi confirmado em 2024, com o vice-campeonato da Série B, um ponto atrás do Santos.

No Campeonato Brasileiro de 2025, a equipe assegurou a 4ª posição, o que garantiu vaga direta para a Libertadores de 2026, uma missão quase impossível para um time que jamais havia disputado a divisão de elite do futebol brasileiro.

Qual é o segredo do sucesso?

A evolução do Mirassol incluiu investimento em estrutura. Em 2018, o clube recebeu cerca de R$ 8 milhões pela venda de Luiz Araújo ao Lille, clube francês, valor usado na construção do centro de treinamento e na reforma do Estádio José Maria de Campos Maia.

No final do ano passado, quando estava perto do acesso, o Mirassol comprou uma câmara de flutuação (que promove relaxamento, redução de estresse, melhora do sono e recuperação muscular) e se tornou o segundo da América Latina a ter este equipamento - o Flamengo também havia comprado um do mesmo modelo.

A campanha recente também impactou a região. O aeroporto de São José do Rio Preto passou a operar voos internacionais, incluindo a chegada da delegação do Lanús.

O clube também viu suas receitas aumentarem com a chegada de novos patrocínios. Atualmente, eles representam cerca de R$ 15 milhões por ano, importantes para manterem os pagamentos dos atletas e funcionários em dia, além da modernização da estrutura.

Um dos principais patrocinadores do Mirassol é a fabricante de bebidas Poty, que já teve o contrato de patrocínio master renovado para a próxima temporada.

Que horas e onde assistir à Mirassol x Lanús?

A partida acontece às 19h do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.

O jogo entre Mirassol e Lanús pela Libertadores será transmitido pelo Paramount+ (streaming).