Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo Lula tem até 15 de julho para evitar tarifa de 25% dos EUA

Audiência pública marcada para 6 de julho antecede definição dos EUA sobre possíveis sanções comerciais

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 3 de junho de 2026 às 11h09.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem até 15 de julho para tentar evitar a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros proposta pelos Estados Unidos após a conclusão de uma investigação comercial conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

A investigação, aberta em julho de 2025 por determinação do presidente americano, Donald Trump, concluiu que práticas adotadas pelo Brasil seriam "não razoáveis" e estariam restringindo ou onerando o comércio dos EUA.

Apesar da recomendação de sanções, a tarifa ainda não entrou em vigor. Antes de uma decisão definitiva, o USTR abrirá espaço para manifestações de empresas, entidades e representantes dos dois países.

O governo brasileiro poderá enviar comentários por escrito até 1º de julho. Já em 6 de julho, o órgão realizará uma audiência pública para discutir as medidas propostas.

Investigação entra na fase final

O prazo legal para que os Estados Unidos definam e eventualmente apliquem medidas corretivas contra o Brasil termina em 15 de julho de 2026.

Durante a investigação, o USTR ouviu mais de 30 testemunhas e recebeu cerca de 295 comentários e réplicas de interessados antes de divulgar sua conclusão.

A apuração foi conduzida com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento utilizado pelos Estados Unidos para investigar práticas comerciais consideradas prejudiciais aos interesses americanos.

Caso a proposta seja confirmada, parte das exportações brasileiras ficará de fora da sobretaxa.

A lista preliminar de exceções inclui algumas categorias de carnes, frutas, café, minerais de terras-raras e aeronaves, setores considerados estratégicos para a economia americana ou para cadeias produtivas globais.

O governo Lula classificou a proposta como sem fundamento e avalia formas de contestar as conclusões da investigação antes da decisão final de Washington.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Luiz Inácio Lula da SilvaTarifas

Mais de Brasil

Anvisa determina recolhimento de lote da água Crystal em quatro estados

Corpus Christi 2026: saiba os direitos de quem trabalha no feriado

TSE rejeita recursos e mantém decisão que tornou Cláudio Castro inelegível

'Não vamos deixar o Trump intervir no Pix', diz Lula após os EUA proporem tarifa ao Brasil

Mais na Exame

Future of Money

Criptomoedas ampliam baixas e ether desaba 5%, indo à mínima desde fevereiro

Ciência

O que é a pseudomonas aeruginosa, bactéria encontrada na água Crystal

Negócios

Eles fundaram a empresa na faculdade. Hoje, vale nove dígitos e acaba de estrear na Nasdaq

Esporte

TotalPass chega a 2,1 milhões de clientes e vê tíquete de R$ 177 no Brasil