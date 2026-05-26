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Brasileiros em Roland Garros nesta terça: veja horários e onde assistir às duplas

Bia Haddad Maia e Marcelo Demoliner estreiam nesta terça-feira, 26; Brasil terá oito representantes nas duplas do Grand Slam francês

Marcelo Demoliner: brasileiro estreia ao lado do indiano N. Sriram Balaji contra Frantzen e Haase (Matthew Stockman/Getty Images)

Marcelo Demoliner: brasileiro estreia ao lado do indiano N. Sriram Balaji contra Frantzen e Haase (Matthew Stockman/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 04h45.

O Brasil terá dois representantes em ação nas chaves de duplas de Roland Garros nesta terça-feira, 26, em Paris.

O segundo Grand Slam da temporada reúne oito brasileiros nas disputas de duplas, com estreias programadas ao longo da semana no saibro francês.

Os jogos terão transmissão do Disney+ Premium no Brasil.

Jogos dos brasileiros em Roland Garros nesta terça, 26

Bia Haddad Maia volta a jogar duplas ao lado da russa Liudmila Samsonova. A brasileira, número 105 do ranking da WTA após atualização divulgada nesta semana, entra em quadra na primeira partida da Quadra 4, a partir das 6h (de Brasília).

Esta será a quarta vez que Bia disputa duplas em Roland Garros na carreira. A brasileira chegou às oitavas de final no ano passado, quando atuou ao lado da alemã Laura Siegemund.

Ela e Samsonova utilizam os rankings de simples para entrar na chave principal e estreiam contra as cabeças de chave número 9, a americana Desirae Krawczyk e a ucraniana Lyudmyla Kichenok.

Bia foi eliminada da chave de simples no domingo, 24, após derrota de virada para a britânica Francesca Jones na primeira rodada.

Na chave masculina, Marcelo Demoliner estreia ao lado do indiano N. Sriram Balaji. Eles enfrentam o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase às 7h40 (horário de Brasília) na Quadra 8.

Este é o oitavo Roland Garros de Demoliner. O gaúcho de 37 anos tenta alcançar pela primeira vez as oitavas de final do torneio parisiense.

Brasileiros que estreiam na quarta-feira

A programação de quarta-feira ainda terá mais seis brasileiros em ação nas duplas.

Rafael Matos e Orlando Luz entram no torneio como cabeças de chave número 16. A dupla brasileira ocupa o 10º lugar na corrida para o ATP Finals e estreia contra o sueco Andre Göransson e o americano Evan King.

Marcelo Melo, campeão de duplas em Roland Garros em 2015, disputa o torneio pela 20ª vez. O mineiro joga ao lado do argentino Andres Molteni contra o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison, cabeças de chave número 4.

Fernando Romboli atua novamente com o australiano John-Patrick Smith diante do equatoriano Diego Hidalgo e do americano Patrik Trhac.

Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski entram como cabeças de chave número 4 nas duplas femininas e estreiam contra a britânica Maia Lumsden e a holandesa Isabelle Haverlag.

Ingrid Martins joga ao lado da argentina Solana Sierra contra a britânica Harriet Dart e a russa Alexandra Panova.

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