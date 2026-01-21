Qual é o horário do jogo de Naomi Osaka no Australian Open amanhã?

Naomi Osaka: tenista escolhe look ousado para a estreia no Australian Open (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20h00.
Após vencer na sua partida de estreia do Australian Open, a tenista japonesa Naomi Osaka avançou para a segunda rodada do torneio feminino após bater a croata Antonia Ružić por 2 sets a 1.
Na próxima quinta-feira, 22, Osaka, número 17 do ranking mundial, enfrenta Sorana Cîrstea, da Romênia, número 41.
Além de já ter sido a tenista número 1 do mundo em 2019, Osaka chama atenção por suas escolhas extravagantes no mundo da moda. Na partida da última terça-feira, a tenista entrou na quadra sem suas raquetes, mas com um guarda-chuva e um chapéu branco com véu em cima de seu conjunto esportivo da Nike com estampa de águas marinhas.
A partida acontece às 5h do horário de Brasília na Margaret Court Arena, em Melbourne, na Austrália.
Todas as partidas do Australian Open estão sendo transmitidas pela ESPN e pelo Disney+.