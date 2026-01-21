Esporte

Qual é o horário do jogo de Naomi Osaka no Australian Open amanhã?

Japonesa enfrenta tenista da Romênia pela segunda rodada do Australian Open

Naomi Osaka: tenista escolhe look ousado para a estreia no Australian Open (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20h00.

Após vencer na sua partida de estreia do Australian Open, a tenista japonesa Naomi Osaka avançou para a segunda rodada do torneio feminino após bater a croata Antonia Ružić por 2 sets a 1.

Na próxima quinta-feira, 22, Osaka, número 17 do ranking mundial, enfrenta Sorana Cîrstea, da Romênia, número 41.

Além de já ter sido a tenista número 1 do mundo em 2019, Osaka chama atenção por suas escolhas extravagantes no mundo da moda. Na partida da última terça-feira, a tenista entrou na quadra sem suas raquetes, mas com um guarda-chuva e um chapéu branco com véu em cima de seu conjunto esportivo da Nike com estampa de águas marinhas.

Quando é a partida dentre Naomi Osaka x Sorana Cirstea?

A partida acontece às 5h do horário de Brasília na Margaret Court Arena, em Melbourne, na Austrália.

Onde assistir?

Todas as partidas do Australian Open estão sendo transmitidas pela ESPN e pelo Disney+.

