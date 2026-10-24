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UFC 333 tem brasileiros hoje: onde assistir, horário e card completo

Evento deste sábado, 24, tem duas disputas de cinturão

Daniel Santos, do Brasil. (Getty Images)

Daniel Santos, do Brasil. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15h42.

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O UFC 333 acontece neste sábado, 24 de outubro, na Etihad Arena, em Yas Island, nos Emirados Árabes Unidos. O evento tem duas disputas de cinturão: Alexander Volkanovski enfrenta Movsar Evloev pelo título dos pesos-penas, enquanto Petr Yan e Merab Dvalishvili se enfrentam pela terceira vez, agora pelo cinturão dos pesos-galos.

O card preliminar começou às 11h (horário de Brasília), e o principal se iniciou às 15h. A transmissão de todas as lutas será feita pelo Paramount+.

Ao todo, são 14 combates programados, incluindo três representantes do Brasil: Daniel “Willycat” Santos, Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari. Os três estão escalados para o card preliminar.

UFC 333 hoje: horário e onde assistir

  • Data: sábado, 24 de outubro de 2026
  • Local: Etihad Arena, em Yas Island, nos Emirados Árabes Unidos
  • Card preliminar: a partir das 11h
  • Card principal: a partir das 15h
  • Onde assistir ao UFC 333: Paramount+, com transmissão de todo o card

Todos os horários seguem o fuso horário de Brasília.

Volkanovski x Evloev: disputa pelo cinturão dos penas

A luta principal coloca frente a frente Alexander Volkanovski e Movsar Evloev pelo título dos pesos-penas, categoria com limite de 65,7 kg.

Volkanovski tenta ampliar seu histórico de conquistas e defesas de cinturão. O australiano soma seis defesas de título em dois reinados e já participou de 11 disputas de cinturão ao longo da carreira.

Evloev chega à primeira oportunidade de conquistar um título do UFC sem ter perdido na organização. O russo venceu os dez combates que disputou no Ultimate e tem o wrestling como uma de suas principais armas.

Yan x Dvalishvili 3: cinturão dos galos em jogo

Petr Yan e Merab Dvalishvili fazem a terceira luta entre eles, desta vez com o cinturão dos pesos-galos, categoria de até 61,2 kg, em disputa.

Cada lutador venceu um dos dois confrontos anteriores. Yan chega como campeão após recuperar o título diante do georgiano no UFC 323 e tenta defender o cinturão pela primeira vez desde que voltou ao topo da divisão.

Dvalishvili busca recuperar o título. Antes de perder para Yan, o georgiano havia vencido Umar Nurmagomedov, Sean O’Malley e Cory Sandhagen em três defesas consecutivas.

Card principal do UFC 333

As cinco lutas previstas para o card principal começaram às 15h, no horário de Brasília.

  • Peso-pena — disputa de cinturão: Alexander Volkanovski x Movsar Evloev
  • Peso-galo — disputa de cinturão: Petr Yan x Merab Dvalishvili
  • Peso-mosca: Lone’er Kavanagh x Ramazan Temirov
  • Peso-pesado: Alexander Volkov x Rizvan Kuniev
  • Peso-pena: Aaron Pico x Losene Keita

Card preliminar do UFC 333

O card preliminar começou às 11h e reúne nove combates, incluindo três com representantes do Brasil.

  • Peso meio-pesado: Azamat Murzakanov x Dominick Reyes
  • Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Abdul Rakhman Yakhyaev
  • Peso-médio: Abus Magomedov x Cam Rowston
  • Peso-leve: Grant Dawson x Nurullo Aliev
  • Peso-pena: Colby Thicknesse x Asaf Chopurov
  • Peso-médio: Abubakar Vagaev x Jacob Malkoun
  • Peso-pena: Bolaji Oki x Daniel “Willycat” Santos
  • Peso-leve: Kody Steele x Noah Gugnon
  • Peso-palha feminino: Iasmin Lucindo x Nicolle Caliari

Quais brasileiros lutam no UFC 333?

Três representantes do Brasil estão confirmados no card preliminar. Daniel “Willycat” Santos enfrenta Bolaji Oki pelo peso-pena, enquanto Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari se enfrentam na categoria peso-palha feminino, com vitória de Lucindo por decisão unânime dos juízes (com um triplo 30 a 27).

Onde assistir ao UFC 333 ao vivo?

O Paramount+ transmite todas as lutas do UFC 333, incluindo o card preliminar e o principal. A programação começou às 11h, com as disputas preliminares, e segue às 15h com o card principal.

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