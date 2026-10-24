UFC 333 tem brasileiros hoje: onde assistir, horário e card completo

O UFC 333 acontece neste sábado, 24 de outubro, na Etihad Arena, em Yas Island, nos Emirados Árabes Unidos. O evento tem duas disputas de cinturão: Alexander Volkanovski enfrenta Movsar Evloev pelo título dos pesos-penas, enquanto Petr Yan e Merab Dvalishvili se enfrentam pela terceira vez, agora pelo cinturão dos pesos-galos.

O card preliminar começou às 11h (horário de Brasília), e o principal se iniciou às 15h. A transmissão de todas as lutas será feita pelo Paramount+.

Ao todo, são 14 combates programados, incluindo três representantes do Brasil: Daniel “Willycat” Santos, Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari. Os três estão escalados para o card preliminar.

UFC 333 hoje: horário e onde assistir

Data: sábado, 24 de outubro de 2026

Local: Etihad Arena, em Yas Island, nos Emirados Árabes Unidos

Card preliminar: a partir das 11h

Card principal: a partir das 15h

Onde assistir ao UFC 333: Paramount+, com transmissão de todo o card

Todos os horários seguem o fuso horário de Brasília.

Volkanovski x Evloev: disputa pelo cinturão dos penas

A luta principal coloca frente a frente Alexander Volkanovski e Movsar Evloev pelo título dos pesos-penas, categoria com limite de 65,7 kg.

Volkanovski tenta ampliar seu histórico de conquistas e defesas de cinturão. O australiano soma seis defesas de título em dois reinados e já participou de 11 disputas de cinturão ao longo da carreira.

Evloev chega à primeira oportunidade de conquistar um título do UFC sem ter perdido na organização. O russo venceu os dez combates que disputou no Ultimate e tem o wrestling como uma de suas principais armas.

Yan x Dvalishvili 3: cinturão dos galos em jogo

Petr Yan e Merab Dvalishvili fazem a terceira luta entre eles, desta vez com o cinturão dos pesos-galos, categoria de até 61,2 kg, em disputa.

Cada lutador venceu um dos dois confrontos anteriores. Yan chega como campeão após recuperar o título diante do georgiano no UFC 323 e tenta defender o cinturão pela primeira vez desde que voltou ao topo da divisão.

Dvalishvili busca recuperar o título. Antes de perder para Yan, o georgiano havia vencido Umar Nurmagomedov, Sean O’Malley e Cory Sandhagen em três defesas consecutivas.

Card principal do UFC 333

As cinco lutas previstas para o card principal começaram às 15h, no horário de Brasília.

Peso-pena — disputa de cinturão: Alexander Volkanovski x Movsar Evloev

Peso-galo — disputa de cinturão: Petr Yan x Merab Dvalishvili

Peso-mosca: Lone’er Kavanagh x Ramazan Temirov

Peso-pesado: Alexander Volkov x Rizvan Kuniev

Peso-pena: Aaron Pico x Losene Keita

Card preliminar do UFC 333

O card preliminar começou às 11h e reúne nove combates, incluindo três com representantes do Brasil.

Peso meio-pesado: Azamat Murzakanov x Dominick Reyes

Peso meio-pesado: Nikita Krylov x Abdul Rakhman Yakhyaev

Peso-médio: Abus Magomedov x Cam Rowston

Peso-leve: Grant Dawson x Nurullo Aliev

Peso-pena: Colby Thicknesse x Asaf Chopurov

Peso-médio: Abubakar Vagaev x Jacob Malkoun

Peso-pena: Bolaji Oki x Daniel “Willycat” Santos

Peso-leve: Kody Steele x Noah Gugnon

Peso-palha feminino: Iasmin Lucindo x Nicolle Caliari

Quais brasileiros lutam no UFC 333?

Três representantes do Brasil estão confirmados no card preliminar. Daniel “Willycat” Santos enfrenta Bolaji Oki pelo peso-pena, enquanto Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari se enfrentam na categoria peso-palha feminino, com vitória de Lucindo por decisão unânime dos juízes (com um triplo 30 a 27).

Onde assistir ao UFC 333 ao vivo?

O Paramount+ transmite todas as lutas do UFC 333, incluindo o card preliminar e o principal. A programação começou às 11h, com as disputas preliminares, e segue às 15h com o card principal.