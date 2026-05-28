Esporte

Ingrid Martins avança em Roland Garros; Melo e Stefani são eliminados

Brasileira venceu na estreia das duplas femininas em Paris, enquanto Marcelo Melo, Luisa Stefani e Laura Pigossi caíram nas chaves de duplas

Luisa Stefani: brasileira perdeu na chave de duplas mistas, em que jogava com o salvadorenho Marcelo Arévalo (Inaki Esnaola/Getty Images)

Luisa Stefani: brasileira perdeu na chave de duplas mistas, em que jogava com o salvadorenho Marcelo Arévalo (Inaki Esnaola/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16h29.

O Brasil teve uma quinta-feira, 28, de resultados mistos nas chaves de duplas de Roland Garros, em Paris. O principal destaque ficou com Ingrid Martins, que venceu na estreia das duplas femininas e avançou à segunda rodada do Grand Slam francês.

A carioca, número 85 do mundo, atuou ao lado da argentina Solana Sierra e derrotou a britânica Harriet Dart e a russa Alexandra Panova por 2 sets a 0.

Na segunda rodada, Ingrid e Sierra enfrentarão as vencedoras do duelo entre Magali Kempen e Andreja Klepac contra Asia Muhammad e Fanny Stollar, cabeças de chave número 8.

Esta é a terceira participação de Ingrid Martins em Roland Garros e a segunda vez que alcança a segunda rodada do torneio.

Marcelo Melo é eliminado na estreia

Nas duplas masculinas, Marcelo Melo e o argentino Andres Molteni foram eliminados logo na primeira rodada.

A dupla perdeu para o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison por 2 sets a 0.

Luisa Stefani cai nas duplas mistas

Depois de avançar nas duplas femininas ao lado de Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani voltou à quadra nesta quinta para disputar a chave de duplas mistas.

A brasileira e o salvadorenho Marcelo Arévalo foram derrotados pela neozelandesa Erin Routliffe e pelo sueco Andre Goransson por 2 sets a 1.

Pigossi perde para cabeças de chave

Laura Pigossi também foi eliminada na estreia das duplas femininas. Ao lado da americana Alycia Parks, a brasileira perdeu para a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang, cabeças de chave número 3, por 2 sets a 1.

Na sexta-feira, 29, o brasileiro João Fonseca volta às quadras para um jogo contra o veterano sérvio Novak Djokovic.

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