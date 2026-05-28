Ingrid Martins avança em Roland Garros; Melo e Stefani são eliminados

Luisa Stefani: brasileira perdeu na chave de duplas mistas, em que jogava com o salvadorenho Marcelo Arévalo (Inaki Esnaola/Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 16h29.
O Brasil teve uma quinta-feira, 28, de resultados mistos nas chaves de duplas de Roland Garros, em Paris. O principal destaque ficou com Ingrid Martins, que venceu na estreia das duplas femininas e avançou à segunda rodada do Grand Slam francês.
A carioca, número 85 do mundo, atuou ao lado da argentina Solana Sierra e derrotou a britânica Harriet Dart e a russa Alexandra Panova por 2 sets a 0.
Na segunda rodada, Ingrid e Sierra enfrentarão as vencedoras do duelo entre Magali Kempen e Andreja Klepac contra Asia Muhammad e Fanny Stollar, cabeças de chave número 8.
Esta é a terceira participação de Ingrid Martins em Roland Garros e a segunda vez que alcança a segunda rodada do torneio.
Nas duplas masculinas, Marcelo Melo e o argentino Andres Molteni foram eliminados logo na primeira rodada.
A dupla perdeu para o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison por 2 sets a 0.
Depois de avançar nas duplas femininas ao lado de Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani voltou à quadra nesta quinta para disputar a chave de duplas mistas.
A brasileira e o salvadorenho Marcelo Arévalo foram derrotados pela neozelandesa Erin Routliffe e pelo sueco Andre Goransson por 2 sets a 1.
Laura Pigossi também foi eliminada na estreia das duplas femininas. Ao lado da americana Alycia Parks, a brasileira perdeu para a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang, cabeças de chave número 3, por 2 sets a 1.
Na sexta-feira, 29, o brasileiro João Fonseca volta às quadras para um jogo contra o veterano sérvio Novak Djokovic.