Rebeca Andrade conquista tricampeonato mundial no salto e faz história na ginástica

RESUMO ＋ Rebeca Andrade conquistou seu terceiro título mundial no salto sobre a mesa neste sábado (24), em Roterdã, na Holanda, com média de 14,466 pontos. Com o ouro, tornou-se a primeira brasileira tricampeã mundial em uma mesma prova e a segunda ginasta da história a alcançar três títulos mundiais no aparelho. A atleta chegou a dez medalhas em Mundiais e soma seis medalhas olímpicas. Após uma pausa para recuperação física e mental, voltou às principais competições internacionais em 2026 e planeja evoluir gradualmente até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A americana Simone Biles acompanhou a final das arquibancadas. O Brasil ainda terá Flávia Saraiva na final da trave neste domingo (25), às 9h, no horário de Brasília.

Rebeca Andrade conquistou neste sábado, 24, seu terceiro título mundial no salto sobre a mesa. A brasileira garantiu a medalha de ouro na final do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, na Holanda, com média de 14,466 pontos. Com o resultado, tornou-se a primeira brasileira tricampeã mundial em uma mesma prova e a segunda ginasta da história a alcançar três títulos mundiais no aparelho, feito anteriormente conquistado pela chinesa Cheng Fei.

A ginasta obteve 14,400 pontos no primeiro salto e 14,133 no segundo, com bonificação de 0,2 ponto. A americana Claire Pease ficou com a prata, com média de 14,233, enquanto Skye Blakely, também dos Estados Unidos, conquistou o bronze, com 14,166 pontos.

O tricampeonato se soma às conquistas de Rebeca em 2021, em Kitakyushu, no Japão, e em 2023, em Antuérpia, na Bélgica. Com a vitória deste sábado, a brasileira chegou a dez medalhas em Campeonatos Mundiais, sendo quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes. A atleta também soma seis medalhas olímpicas, duas delas de ouro, e entrou no top 10 histórico de medalhas em provas individuais de Mundiais.

Desempenho na final

Na decisão em Roterdã, Rebeca executou um Yurchenko com dupla pirueta e um salto Lopez. Apesar de pequenas falhas, a brasileira conseguiu aterrissagens precisas e garantiu a melhor média da final.

Uma de suas principais concorrentes, a sul-coreana Yeo Seojeong, sofreu uma queda no segundo salto e terminou na sétima colocação. Já Claire Pease apresentou um Cheng, movimento de maior dificuldade, mas aterrissou fora da área no segundo voo, o que comprometeu sua pontuação. Skye Blakely, campeã do individual geral nesta edição do Mundial, completou o pódio.

A brasileira ainda não apresentou o Cheng nesta edição da competição, sinalizando que mantém margem para elevar o grau de dificuldade de suas apresentações nas próximas temporadas.

Retorno às competições

O título mundial marca mais um capítulo da retomada de Rebeca Andrade às principais competições internacionais em 2026. A ginasta passou por um período de pausa para recuperação física e mental antes de voltar às disputas de alto nível.

Em junho, conquistou a medalha de ouro no salto no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, realizado no Rio de Janeiro. Desde então, a atleta tem planejado uma evolução gradual de seu desempenho, com foco nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

A estratégia busca conciliar o desenvolvimento técnico com a preservação física, especialmente após uma trajetória marcada por lesões e conquistas expressivas. A ausência do Cheng no Mundial de Roterdã também indica que a brasileira ainda pode ampliar a dificuldade de suas apresentações ao longo do ciclo olímpico.

Simone Biles acompanha a conquista

A final do salto contou com a presença da americana Simone Biles, considerada a maior medalhista da história da ginástica artística. Convidada de honra, a atleta acompanhou a disputa das arquibancadas e testemunhou a conquista da brasileira.

Biles acumula 30 medalhas em Campeonatos Mundiais e 11 em Jogos Olímpicos, mas nunca conquistou três títulos mundiais no salto. A americana não compete desde os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e ainda não confirmou se voltará às disputas para tentar participar da Olimpíada de Los Angeles, em 2028.

Participação brasileira no Mundial

Além do ouro de Rebeca, o Brasil teve outras participações importantes no Mundial de Roterdã. A equipe feminina terminou em quinto lugar na final por equipes. No individual geral, Flávia Saraiva ficou na 12ª colocação, enquanto Lorrane Oliveira terminou em 21º lugar.

A delegação brasileira ainda terá uma oportunidade de conquistar outra medalha neste domingo, 25, quando Flávia Saraiva disputará a final da trave, a partir das 9h, no horário de Brasília.