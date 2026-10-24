Esporte

Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário

Equipes se enfrentam neste sábado, 24, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de se afastarem da zona de rebaixamento

(Esportes/Exame)

(Esportes/Exame)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07h40.

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Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro, com transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

Panorama das equipes

  • Vasco: o Cruz-Maltino chega ao confronto após perder por 1 a 0 para o São Paulo, na rodada anterior. Com 35 pontos e na 15ª colocação, a equipe busca se recuperar diante da torcida para melhorar sua posição na tabela e evitar a aproximação da zona de rebaixamento. O time ainda encerrou sua participação na Copa Sul-Americana nesta semana ao sofrer um revés do Boca Juniors no Maracanã.
  • Corinthians: o Timão ocupa a 16ª posição, com 33 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, empatou por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, com gol de Yuri Alberto, de pênalti, no segundo tempo. O resultado encerrou uma sequência de oito derrotas consecutivas e permitiu à equipe voltar a pontuar no Brasileirão. Diante do Vasco, o Corinthians busca conquistar uma vitória fora de casa para ganhar fôlego na reta final da competição.

Ficha técnica: 

  • Competição: Campeonato Brasileiro 2026 (32ª rodada)
  • Data e horário: Sábado, 24 de outubro, às 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
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