Sabalenka é bicampeã em Miami e conquista o 'Sunshine Double'

Sabalenka vence Gauff e conquista bicampeonato em Miami (MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)
Redação Exame
Publicado em 28 de março de 2026 às 19h00.
A bielorrussa Aryna Sabalenka derrotou a americana Coco Gauff neste sábado, 28, e conquistou o título do WTA 1000 de Miami Open pelo segundo ano consecutivo.
Com a vitória, a número 1 do mundo completou a chamada "Sunshine Double", ao vencer também o torneio de Indian Wells.Caviar e folha de ouro: cachorro-quente de R$ 500 no Miami Open
Sabalenka se torna a primeira jogadora a conquistar os dois títulos de forma consecutiva desde Iga Swiatek, que alcançou o feito em 2022.
Na final, ela superou Gauff, atual número 4 do ranking, por 6-2, 4-6 e 6-3.
*Com informações da AFP