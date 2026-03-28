Sabalenka é bicampeã em Miami e conquista o 'Sunshine Double'

A bielorrussa Aryna Sabalenka derrotou a americana Coco Gauff neste sábado, 28, e conquistou o título do WTA 1000 de Miami Open pelo segundo ano consecutivo.

Com a vitória, a número 1 do mundo completou a chamada "Sunshine Double", ao vencer também o torneio de Indian Wells.

Sabalenka se torna a primeira jogadora a conquistar os dois títulos de forma consecutiva desde Iga Swiatek, que alcançou o feito em 2022.

Na final, ela superou Gauff, atual número 4 do ranking, por 6-2, 4-6 e 6-3.

*Com informações da AFP