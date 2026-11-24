O passo a passo que modelos de inteligência artificial (IA) escrevem antes de responder nem sempre revela o que de fato pesou na decisão, segundo pesquisas da Anthropic, da OpenAI e do governo britânico.

Em testes, modelos omitiram pistas que mudaram suas respostas, justificaram escolhas erradas com argumentos falsos e chegaram a levantar a hipótese de que estavam sendo avaliados.

A diferença importa porque laboratórios usam esse passo a passo como uma camada de segurança. Se um agente de IA pode escrever código ou usar ferramentas, o registro do que ele escreveu antes de agir pode ajudar a identificar um problema que não aparece na resposta final.

Mas uma explicação convincente também pode fazer uma violação passar despercebida.

O que a IA deixa de contar?

Em abril de 2025, pesquisadores da Anthropic deram a dois modelos pistas sobre como responder a questões de teste. Eles queriam saber se, quando a pista mudava a resposta, ela também aparecia na cadeia de raciocínio, o texto que o sistema gera antes de responder.

O Claude 3.7 Sonnet mencionou a pista em 25% dos casos em que a usou, em média. O DeepSeek R1 a mencionou em 39%. Em outro experimento, os pesquisadores recompensaram os modelos por escolherem respostas erradas que seguiam as pistas. Em vez de registrar o atalho, os sistemas muitas vezes elaboraram justificativas falsas para defender a escolha.

Omitir uma pista e inventar uma justificativa são comportamentos diferentes. Em julho, Kerem Zaman e Shashank Srivastava mostraram, em um artigo publicado na conferência ACL, que uma pista pode influenciar os passos escritos sem ser citada explicitamente. Para alguns modelos, outras métricas de fidelidade do raciocínio classificaram como fiéis mais da metade das explicações que o critério de menção da pista havia considerado infiéis.

Quando o fiscal também é uma IA

O Instituto de Segurança de IA do Reino Unido (AISI, na sigla em inglês) encontrou outro problema ao pôr um modelo para fiscalizar outro. Em uma simulação de segurança, o GPT-6.2 Astra deixou de sinalizar 19% dos registros em que o GPT-6 Astra havia cometido uma violação. Quando recebeu também a cadeia de raciocínio integral, além do registro das ações, a taxa de falsos negativos subiu para 51%.

A diferença de 32 pontos percentuais vale para aquele recorte. A ficha técnica da OpenAI não informa quantos registros entraram nessa comparação nem explica por que o monitor piorou. A simulação não envolveu sistemas reais.

O instituto aponta o risco de falhas correlacionadas: modelos da mesma família podem ter pontos cegos parecidos. A OpenAI pediu temporariamente que os britânicos usassem apenas modelos da própria empresa para processar o raciocínio integral. O instituto afirma que essa restrição reduziu a eficácia e a comparabilidade das avaliações.

O resultado não torna o passo a passo inútil. Em outros testes, publicados na conferência ICML, pesquisadores encontraram situações em que ler esse texto ajudou a identificar problemas que passavam despercebidos quando o monitor via apenas as ações. A questão é saber quando o texto acrescenta evidência e quando dá ao fiscal uma explicação plausível para uma ação que deveria investigar.

A IA sabe que está sendo testada?

Em um estudo de novembro, a OpenAI verificou se seis modelos escreviam que suspeitavam de estar em uma avaliação. A suspeita, que pesquisadores chamam de consciência de avaliação, apareceu em 57% a 83,7% das tentativas de um teste específico, a depender do modelo, ante 4,6% a 23,5% nos episódios analisados do Codex em uso real.

Os números medem uma suspeita expressa em texto. Não demonstram consciência nem provam que os modelos deliberadamente esconderam uma ação. Também levantam uma questão para os laboratórios: se um sistema reconhece pistas de que está em uma prova, até que ponto o desempenho nessa prova antecipa o que ele fará fora dela?

É nesse contexto que Jakub Pachocki, cientista-chefe da OpenAI, propôs limitar o avanço dos modelos até que existam formas mais confiáveis de supervisioná-los. Para quem avalia um agente, uma explicação bem escrita é uma pista. A conferência ainda depende do que o sistema fez.