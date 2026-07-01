Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

‘O Brasil não é para amadores’, diz embaixador da Noruega

Kjetil Elsebutangen diz que, apesar dos desafios, o país nórdico já reúne no Brasil 300 companhias, US$ 14 bilhões em investimentos e deve ganhar impulso com acordo Mercosul-EFTA e PMEs

Mesmo diante de um ano eleitoral e de um cenário global mais incerto, o embaixador Kjetil Elsebutangen afirma que as empresas norueguesas buscam apostar no Brasil no longo prazo (Luiz Nova/Divulgação)

Mesmo diante de um ano eleitoral e de um cenário global mais incerto, o embaixador Kjetil Elsebutangen afirma que as empresas norueguesas buscam apostar no Brasil no longo prazo (Luiz Nova/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 06h01.

Tudo sobreNoruega
Saiba mais

“Há um ditado popular que diz que o Brasil não é para amadores, e isso é um conhecimento compartilhado também entre as empresas norueguesas no Brasil”, afirma Kjetil Elsebutangen, embaixador da Noruega no Brasil.

Em entrevista exclusiva à EXAME, o diplomata, que assumiu a embaixada em dezembro, afirma que empreender no país exige tempo, conhecimento local, parceiros estratégicos e previsibilidade. Ainda assim, diz ele, o Brasil segue como o principal mercado para a Noruega depois da Europa e dos Estados Unidos.

"Temos muito investimento na Inglaterra e na Alemanha. E a Europa é um pouco diferente, porque temos um mercado único. As empresas norueguesas estão no mercado europeu como se fôssemos parte da União Europeia, mesmo sem sermos membros", diz o embaixador.

A relação entre Brasil e Noruega começou em 1842

A relação econômica entre os dois países começou muito antes de petróleo, energia renovável ou acordos comerciais. Em 1842, o primeiro navio norueguês aportou no Brasil carregado de bacalhau e voltou à Europa com café nos porões, dando início a uma parceria comercial que atravessou quase dois séculos.

Hoje, essa relação reúne cerca de 300 empresas norueguesas em operação no país, aproximadamente US$ 14 bilhões em investimentos e uma nova agenda de crescimento baseada em energia, tecnologia, fertilizantes e descarbonização.

“As empresas norueguesas veem o mercado brasileiro de longo prazo. Não é um mercado onde entram por um ano, dois anos e depois vão embora”, afirma o embaixador.

A presença norueguesa no Brasil contribui para a geração de cerca de 120 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, o fundo soberano da Noruega mantém aproximadamente US$ 7 bilhões investidos no mercado brasileiro.

Kjetil Elsebutangen, embaixador da Noruega no Brasil: “As empresas norueguesas veem o mercado brasileiro de longo prazo" (Luiz Nova/Divulgação)

Falta pouco para o acordo entre Mercosul e EFTA

Um dos principais motores dessa nova fase é o acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA, bloco formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Segundo Elsebutangen, o tratado já foi aprovado pelo Congresso brasileiro e pelo Parlamento norueguês, restando apenas as etapas finais de promulgação.

“Esperamos que seja possível que este acordo entre em vigor neste ano, antes do fim deste ano”, afirma.

Na prática, o acordo deve reduzir tarifas para uma ampla lista de produtos e abrir espaço para novos investimentos em setores como máquinas, equipamentos, pescado, tecnologia e indústria marítima.

Para a Noruega, o Brasil se tornou estratégico em áreas como petróleo e gás offshore, energia renovável, fertilizantes, transporte marítimo e descarbonização. Empresas como Equinor, Statkraft, Yara e Hydro estão entre os principais nomes noruegueses com atuação no país.

“O setor de energia é muito importante e abre oportunidades. Temos o setor offshore, de petróleo e gás, onde várias empresas norueguesas contribuem, mas também o setor de energia renovável, onde há muitas oportunidades em eólica, solar e baterias”, diz o embaixador.

Outra frente de cooperação é a descarbonização do transporte marítimo. Segundo Elsebutangen, há um memorando de entendimento entre os dois países que reúne empresas, portos e organizações de pesquisa do Brasil e da Noruega.

“É um processo longo, mas muito importante. O interessante é que combina tecnologia com descarbonização e possibilidades de identificar novas oportunidades para as empresas”, afirma.

O acordo de livre comércio também pode aproximar pequenas e médias empresas norueguesas do mercado brasileiro. As grandes companhias já estão presentes, mas a redução de tarifas e a maior segurança regulatória podem tornar o Brasil mais acessível para negócios de menor porte.

“Com o acordo de livre comércio, precisamos mostrar para mais empresas as possibilidades que existem no Brasil. Talvez para empresas menores, que ainda não tiveram a possibilidade de descobrir o mercado brasileiro, há uma oportunidade”, afirma.

Veja também: Marrocos investirá bilhões para a Copa do Mundo e reforça laços com o Brasil, diz embaixador

Os desafios para avançar no Brasil

Apesar do otimismo, o embaixador reconhece que operar no Brasil exige resiliência. Juros elevados, volatilidade de preços, tarifas e complexidade regulatória estão entre os desafios para empresas estrangeiras.

Para ele, a previsibilidade é o principal fator para manter e ampliar investimentos no país.

“Previsibilidade é chave. Isso é muito, muito importante. As empresas muitas vezes podem se adaptar, podem aceitar vários tipos de regras ou fiscalização, se há previsibilidade”, diz.

Mesmo diante de um ano eleitoral e de um cenário global mais incerto, como a guerra no Oriente Médio que impacta o preço do petróleo e políticas tarifárias como de Donald Trump, Elsebutangen afirma que a visão das empresas norueguesas sobre o Brasil continua sendo de longo prazo.

“Temos certeza de que há um interesse conjunto entre partidos e forças políticas de continuar a cooperação econômica, atrair investimentos e empresas estrangeiras para criar valor aqui no Brasil”, afirma.

No próximo domingo, 5, Brasil e Noruega disputam uma vaga na Copa do Mundo. Nos negócios, porém, a rivalidade dá lugar à parceria. E, segundo o embaixador, essa relação deve continuar avançando com uma nova agenda baseada em comércio, energia, tecnologia e descarbonização.

Acompanhe tudo sobre:NoruegaExportaçõesMercosul

Mais de Negócios

Por que o ouro sobe em tempos de guerra? CEO da mineradora mais antiga do Brasil explica

'Esperamos que o acordo entre Mercosul e EFTA entre em vigor neste ano', diz embaixador da Noruega

Na era da IA, dados de baixa qualidade tiram sua empresa do jogo

Vai abrir uma franquia? Veja seis pontos que você deve analisar antes de investir

Mais na Exame

Mundo

Aumento do 'poder' do passaporte do Brasil depende da economia, diz especialista

Negócios

Por que o ouro sobe em tempos de guerra? CEO da mineradora mais antiga do Brasil explica

Esporte

Quanto foi o jogo do México x Equador pelos 16 avos de final da Copa do Mundo?

Inteligência Artificial

Cientistas da Meta usam IA para transformar pensamento em textos