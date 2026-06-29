Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil voltará a jogar em dia de semana na Copa do Mundo? Veja datas e horários até a final

Em caso de classificação, o Brasil voltará a campo no sábado seguinte, 11 de julho, às 18h, pelas quartas de final

Jogadores do Brasil celebram vitória contra o Japão pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Jogadores do Brasil celebram vitória contra o Japão pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo (Paul ELLIS / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 17h09.

O Brasil iniciou sua trajetória no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, às 14h. O resultado, que garantiu a classificação às oitavas de final, também marcou a última vez em que a seleção atuará, com data já definida, em um dia útil e em horário comercial durante o torneio.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti passa, agora, a disputar partidas exclusivamente nos fins de semana — ao menos até uma eventual semifinal. O confronto das oitavas de final está marcado para o próximo domingo, 5 de julho, às 17h.

A agenda do Brasil

Em caso de classificação, o Brasil voltará a campo no sábado seguinte, 11 de julho, às 18h, pelas quartas de final. Dessa forma, a única possibilidade de a seleção atuar novamente em um dia útil será na semifinal, prevista para quarta-feira, 15 de julho, às 16h. E a semifinal, um possível adversário é a Argentina, de Lionel Messi, o maior artilheiro da história das Copas.

A final da Copa do Mundo está programada para domingo, 19 de julho, também às 16h.

Datas dos possíveis jogos do Brasil:

  • Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h
  • Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h
  • Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h
  • Final: 19 de julho (domingo), às 16h
Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Brasil volta a virar em mata-mata de Copas do Mundo após 24 anos

Bolada derruba Paquetá durante Brasil x Japão e rende memes; veja as reações

Messi, Harry Kane e Haaland: após derrotar o Japão, Brasil enfrentará muitos perigos até final

Mais na Exame

Casual

Como as pousadas tradicionais se reinventaram na era dos Airbnbs

Esporte

Brasil volta a virar em mata-mata de Copas do Mundo após 24 anos

Minhas Finanças

Copa do Mundo: latino-americanos impulsionam economia no México, EUA e Canadá

Inteligência Artificial

Conheça as profissões em alta impulsionadas pela inteligência artificial