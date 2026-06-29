Brasil voltará a jogar em dia de semana na Copa do Mundo? Veja datas e horários até a final

O Brasil iniciou sua trajetória no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, às 14h. O resultado, que garantiu a classificação às oitavas de final, também marcou a última vez em que a seleção atuará, com data já definida, em um dia útil e em horário comercial durante o torneio.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti passa, agora, a disputar partidas exclusivamente nos fins de semana — ao menos até uma eventual semifinal. O confronto das oitavas de final está marcado para o próximo domingo, 5 de julho, às 17h.

A agenda do Brasil

Em caso de classificação, o Brasil voltará a campo no sábado seguinte, 11 de julho, às 18h, pelas quartas de final. Dessa forma, a única possibilidade de a seleção atuar novamente em um dia útil será na semifinal, prevista para quarta-feira, 15 de julho, às 16h. E a semifinal, um possível adversário é a Argentina, de Lionel Messi, o maior artilheiro da história das Copas.

A final da Copa do Mundo está programada para domingo, 19 de julho, também às 16h.

Datas dos possíveis jogos do Brasil: