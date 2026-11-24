A Microsoft declarou um “código vermelho” para reformular a prevenção e a resposta a falhas após o apagão do Outlook e de outros serviços nos dias 12 e 13 de novembro. A mobilização aparece em memorandos internos obtidos pela Reuters e divulgados nesta terça-feira, 24.

Os documentos descrevem problemas também na coordenação do atendimento à crise. Engenheiros trocaram mais de 11 mil mensagens em 11 conversas no Teams, enquanto informações de diagnóstico permaneciam espalhadas por sistemas internos, dificultando uma visão comum das hipóteses e decisões.

A meta agora é alcançar recuperação mundial em até uma hora em futuros incidentes. A companhia também pretende usar agentes de inteligência artificial para acelerar diagnósticos e melhorar os mecanismos de isolamento de tráfego e recuperação, segundo a agência.

O que fez o Outlook parar?

O relatório técnico publicado pela Microsoft em 20 de novembro atribui a interrupção a um defeito introduzido em julho numa configuração específica dos servidores que encaminham conexões do Microsoft 365. A empresa afirma que o problema não se aplica às instalações comuns do Windows e descarta ataque cibernético ou uso de ferramentas de IA como causa.

O defeito permaneceu sem provocar impacto por mais de três meses. Sua manifestação coincidiu com capacidade reduzida por manutenção, tráfego redirecionado do Teams e o pico de uso na América do Norte. Quando os servidores deixaram de responder, a redistribuição automática das solicitações ampliou o problema.

Os testes anteriores não haviam reproduzido as condições da falha. Segundo o documento, os laboratórios utilizavam equipamentos mais antigos, com menos núcleos de processamento, nos quais era menos provável encontrar o defeito.

Por que o problema ultrapassou o e-mail?

O Outlook é a interface que o usuário abre para consultar mensagens. Em contas corporativas, o Exchange Online armazena as caixas postais e atende às solicitações de acesso. Uma falha nesse caminho pode impedir o funcionamento tanto do aplicativo quanto da versão pelo navegador.

Essa infraestrutura também fornece informações para outros produtos. O calendário do Teams, por exemplo, pode consultar compromissos no Exchange. Assistentes de IA precisam acessar o mesmo serviço quando recebem uma tarefa que envolve procurar mensagens ou consultar a agenda.

Durante o incidente, integrações do ChatGPT e do Claude com o Microsoft 365 também apresentaram erros. O chatbot podia continuar respondendo a perguntas, mas falhar ao tentar buscar informações na conta corporativa do usuário.

A recuperação ocorreu por etapas. Restabelecer uma conexão não significava que todas as funções já estivessem disponíveis ou que as mensagens acumuladas tivessem chegado aos destinatários.

A dependência exige alternativas para continuar trabalhando

Para as empresas que utilizam esses serviços, a discussão envolve também a capacidade de manter atividades essenciais durante uma interrupção. Em entrevista à EXAME durante o apagão, Fabro Steibel, diretor-executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), destacou o risco de concentrar funções críticas sem alternativas operacionais.

“O problema está na resiliência, está no fato de você não conseguir voltar ao ar rapidamente ou evitar de cair por causa daquela dependência”, afirmou.

Na avaliação de Steibel, contratar um fornecedor para várias tarefas pode ser a solução mais eficiente. A dificuldade aparece quando a organização não consegue realizar reuniões, consultar arquivos ou acessar informações essenciais por outro caminho durante uma falha.

“Mas se você só usa o Teams e você não tem um outro serviço, você fica sem reunião”, disse. Manter cópias de arquivos e canais alternativos aumenta custos e complexidade, mas permite preservar parte da operação quando o serviço principal fica indisponível.