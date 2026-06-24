Brasil x Escócia: estádio do jogo tem grama 'criada' na fazenda de bilionário

O Hard Rock Stadium, em Miami, ou simplesmente Miami Stadium, como passou a ser chamado pela Fifa, será o palco do jogo entre Brasil x Escócia nesta quarta-feira.

O estádio é a casa do Miami Dolphins, um dos times mais tradicionais da National Football League (NFL), e já recebeu seis edições do Super Bowl. Curiosidade: a arena fica na avenida Don Shula, nome do lendário treinador dos Dolphins que foi o único até hoje a vencer um título invicto na NFL - a façanha aconteceu em 1972.

Inaugurado em meados de 1987 e com capacidade para 65 mil torcedores, o estádio passou por diversas modernizações. Nos últimos anos, recebe os mais variados eventos.

Em 2024, foi uma das sedes da Copa América, e em 2025, da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, tendo recebido jogos dos brasileiros Palmeiras, Flamengo e Flumiense.

O estádio recebe também o Miami Open, um dos torneios mais importantes do circuito do tênis, desde 2019. Neste ano, um dos recordes de público foi o confronto entre o brasileiro João Fonseca e Carlos Alcaraz, com 17 mil espectadores.

O dono da grama

O Hard Rock Stadium pertence ao bilionário Stephen Ross, que também é dono do Miami Dolphins. Próximo a West Palm Beach, na Flórida, ele mantém uma fazenda de 323 mil m² usada para o cultivo de grama esportiva, o que facilita a troca do gramado para diferentes eventos.

Foi nessa propriedade que a grama usada no estádio foi preparada. Após o GP de Miami, realizado em 3 de maio, uma operação que envolveu quase 5 mil funcionários desmontou a estrutura da Fórmula 1 em poucas semanas para adaptar o local aos jogos da Copa do Mundo.

Quando o Mundial terminar, em julho, o processo será refeito. O estádio passará por novos ajustes para receber novamente partidas da NFL e do futebol americano universitário.

“O que vemos hoje no Hard Rock Stadium representa uma tendência mundial. Os estádios precisam gerar receita durante todo o ano e, para isso, recebem cada vez mais eventos diferentes. O grande desafio é manter um gramado de alto desempenho mesmo com essa intensa utilização. Felizmente, a evolução das tecnologias de construção, drenagem, irrigação e manutenção permite que isso aconteça sem comprometer a qualidade do campo. Hoje, um estádio moderno consegue ser multiuso e, ao mesmo tempo, entregar uma superfície em padrão Fifa para grandes jogos internacionais", aponta Roberto Gomide, founder & CEO da World Sports, empresa especializada na construção e manutenção de gramados esportivos, que tem escritórios no Brasil e nos EUA.

Campo da pista e do entretenimento

O Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 também é realizado no Autódromo Internacional de Miami, um circuito temporário construído especificamente ao redor do Hard Rock Stadium, que se transforma para abrigar a corrida, com áreas VIPs e a vila das equipes integradas às instalações do estádio.

"O Hard Rock Stadium é um exemplo de como os grandes estádios se tornaram plataformas de entretenimento. A capacidade de receber eventos tão diferentes mostra que existe um investimento constante em infraestrutura, hospitalidade e flexibilidade operacional. Esse é um caminho que também observamos no Brasil, em que as arenas vêm ampliando suas possibilidades de uso para gerar novas receitas e oferecer experiências cada vez mais completas ao público", diz Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que atua no GP de São Paulo e opera camarotes em dez estádios brasileiros.

"O grande diferencial não está apenas em receber uma partida da NFL ou uma corrida de Fórmula 1, mas em criar uma infraestrutura capaz de oferecer experiências de alto nível em qualquer modalidade, aproveitando a mesma tecnologia, a mesma operação e a mesma base de fãs. As arenas mais valiosas do mundo entenderam que o negócio deixou de ser vender ingressos e passou a ser construir relacionamento contínuo com fãs e torcedores", explica Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, plataforma de gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor.

Em entrevista para o site da Fórmula 1, em abril deste ano, Todd Boyan, Vice-Presidente Sênior de Operações do Estádio do Miami Dolphins, admitiu que essa transição transformou o local em um "destino global de entretenimento", acrescentando que o estádio passou de sediar 25 eventos com ingressos no ano seguinte à sua completa reforma – que começou em 2014 e foi concluída em 2017 – para agora "quase 60".

Retrospecto do Brasil no Hard Rock

Este será o quarto compromisso da seleção no Hard Rock. Em 16 de novembro de 2013, o Brasil fez sua primeira visita ao estádio, que à época era chamado de Sun Life Stadium. Na ocasião, goleou Honduras por 5 a 0, com gols de Bernard, Dante, Maicon, Willian e Hulk.

Em 2014, o Brasil retornou a Miami, quando foi a campo pela primeira vez após a Copa do Mundo do fatídico 7 a 1. Bateu a Colômbia por 1 a 0, em 5 de setembro, com gol de falta de Neymar. E depois voltou ao estádio cinco anos depois, em 6 de setembro de 2019, em novo encontro com os colombianos. Empate por 2 a 2, com gols de Casemiro e Neymar.