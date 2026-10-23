Claude Duet: conheça a IA da Anthropic que trabalha sozinha enquanto você cuida de outras tarefas

A Anthropic lançou o Claude Duet, um aplicativo de inteligência artificial que vai além de responder a perguntas. A ferramenta foi desenvolvida para acompanhar demandas profissionais, trabalhar em tarefas em segundo plano e avisar quando precisa da atenção do usuário.

Quer aprender a aplicar inteligência artificial na rotina profissional? O Pré-MBA em IA da Saint Paul, em parceria com a EXAME, oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

O que é o Claude Duet e como funciona?

Anunciado em 21 de outubro de 2026, o Claude Duet funciona como um agente de inteligência artificial. Em vez de depender de comandos a cada etapa, ele recebe uma tarefa, identifica quais aplicativos precisa utilizar e executa o trabalho em um computador virtual na nuvem.

A ferramenta pode consultar e-mails e calendários conectados, preparar resumos das prioridades do dia, redigir respostas e acompanhar assuntos pendentes. Também consegue desenvolver tarefas mais complexas, como montar painéis de dados, criar apresentações e elaborar projeções financeiras.

Segundo a Anthropic, o aplicativo utiliza o modelo Claude Opus 5.5 e aproveita a memória, as habilidades e as conexões configuradas na conta Claude do usuário. O trabalho pode continuar mesmo quando a pessoa fecha o aplicativo ou se afasta do computador.

Quais tarefas o Claude Duet consegue executar?

Um profissional pode, por exemplo, pedir à ferramenta que reúna informações sobre uma empresa antes de uma reunião. O agente pode consultar os serviços conectados, organizar os dados e preparar um resumo para revisão.

Em outra situação, pode identificar faturas em aberto em um sistema financeiro e redigir mensagens de cobrança. Também pode preparar materiais para uma campanha, elaborar documentos ou organizar informações de vendas.

Para conhecer outras aplicações da inteligência artificial no trabalho, o Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME reúne quatro aulas práticas e online por R$ 37.

A diferença em relação a um chatbot tradicional está na execução das etapas. Enquanto um assistente convencional costuma responder dentro da conversa, o Claude Duet pode trabalhar com diferentes ferramentas e entregar arquivos prontos para revisão.

Como aprender a usar agentes de inteligência artificial no trabalho?

A chegada de ferramentas capazes de executar tarefas amplia a importância de entender como a inteligência artificial funciona e quais atividades podem ser delegadas a ela. Para usar esses recursos, o profissional precisa saber definir objetivos, fornecer contexto e avaliar os resultados produzidos.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul, em parceria com a EXAME, é uma opção para quem deseja começar a estudar o tema. A formação oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

A inteligência artificial pode agir sem autorização?

Apesar da autonomia para executar tarefas, o Claude Duet mantém etapas de aprovação para operações sensíveis. Antes de enviar mensagens, efetuar pagamentos, assinar documentos ou excluir itens, a ferramenta deve mostrar o que pretende fazer e aguardar a autorização do usuário.

A Anthropic também informa que o sistema conta com mecanismos de segurança para lidar com instruções maliciosas encontradas em e-mails e páginas da internet. Ainda assim, a empresa reconhece que o agente pode interpretar mensagens incorretamente ou avaliar mal a urgência de determinadas situações.

Quem pode usar o Claude Duet?

Na fase inicial, o aplicativo está disponível em prévia de pesquisa nos Estados Unidos, mediante lista de espera, para assinantes dos planos Claude Pro e Max. O acesso é liberado gradualmente, sem garantia de entrada imediata.

A ferramenta pode ser utilizada em aplicativos para iOS e Android ou pelo navegador. Durante o período de testes, não há cobrança adicional para assinantes elegíveis, mas o uso consome os mesmos limites dos respectivos planos Claude.

O recurso ainda não está disponível nos planos Team e Enterprise. A Anthropic também alerta que o sistema não é infalível e recomenda revisar os resultados e aprovar cuidadosamente as ações antes de confirmá-las.