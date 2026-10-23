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GP dos Estados Unidos: veja horários e onde assistir aos treinos de Fórmula 1

Etapa em Austin abre sequência de três corridas consecutivas da Fórmula 1, que passará pelo México antes de chegar ao Brasil; confira horários e onde assistir

Fórmula 1: confira como assistir aos treinos livres do GP dos Estados Unidos (Oscar del Pozo/AFP)

Fórmula 1: confira como assistir aos treinos livres do GP dos Estados Unidos (Oscar del Pozo/AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13h11.

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RESUMO ＋

A categoria automobilística Fórmula 1 disputa o GP dos Estados Unidos de 2026 em Austin, no Texas, de sexta-feira, 23 de outubro, a domingo, 25. A corrida começa às 17h de domingo; o canal fechado SporTV3 e os streamings Globoplay e F1 TV exibem as sessões, sem transmissão da emissora Globo na TV aberta.

A Fórmula 1 compete em Austin, no Texas, neste fim de semana para o Grande Prêmio dos Estados Unidos e as atividades em pista começam nesta sexta-feira, 23. Essa é a primeira corrida da triple header, que será encerrada no Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil.

O GP dos Estados Unidos começa hoje e encerra com a corrida oficial às 17 horas de domingo, 25. Após isso, os próximos dois finais de semana serão ocupados por corridas no México e em São Paulo.

Como será a programação da Fórmula 1?

As atividades em pista da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos começam nesta sexta-feira, 23. O público americano poderá acompanhar um fim de semana tradicional da categoria, com três sessões de Treino Livre antes da classificação e da corrida.

A última corrida Sprint do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 aconteceu no GP de Singapura.

Que horas serão os Treinos Livres do GP dos Estados Unidos?

As sessões de Treino Livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos acontecem na tarde desta sexta-feira, 23.

O Treino Livre 1 acontece às 14h30, enquanto a sessão de Treino Livre 2 está marcada para as 18h.

Onde assistir ao GP dos Estados Unidos?

Todas as sessões de Treino Livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos serão transmitidas por meio do canal de TV fechado SporTV3, ou pelos streamings GloboPlay e F1 TV, oficial da categoria.

O GP dos Estados Unidos não será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP dos Estados Unidos:

Sexta-feira, 23 de outubro

  • Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)
  • Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Sábado, 24 de outubro

  • Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília)
  • Classificação - 18h (de Brasília)

Domingo, 25 de outubro

  • Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

Perguntas frequentes

Que horas começa o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1? ＋

O GP dos Estados Unidos começa com o Treino Livre 1 às 14h30 desta sexta-feira, 23 de outubro. A corrida será disputada a partir das 17h de domingo, 25, no horário de Brasília.

Qual é a programação completa do GP dos Estados Unidos? ＋

Os treinos livres acontecem às 14h30 e às 18h de sexta-feira, 23, e às 14h30 de sábado, 24. A classificação será às 18h de sábado, e a corrida começará às 17h de domingo, 25.

Onde assistir ao GP dos Estados Unidos de Fórmula 1? ＋

As sessões do GP dos Estados Unidos serão transmitidas pelo canal de TV fechada SporTV3 e pelos streamings Globoplay e F1 TV, plataforma oficial da categoria.

O GP dos Estados Unidos será transmitido pela Globo? ＋

Não. O GP dos Estados Unidos não terá transmissão da Globo na TV aberta.

Quais corridas vêm depois do GP dos Estados Unidos? ＋

Após a etapa de Austin, a Fórmula 1 terá corridas no México e em São Paulo nos dois finais de semana seguintes. A sequência de três provas será encerrada no Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil.

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