Gabriel Medina perde para Colapinto na final da WSL e fica com vice em Peniche

RESUMO ＋ Gabriel Medina terminou como vice-campeão da etapa de Peniche, em Portugal, do circuito da World Surf League (WSL) nesta sexta-feira, 23, após perder para Griffin Colapinto por 17,60 a 16,77. O resultado levou Medina ao quarto lugar do ranking e Colapinto ao terceiro. O brasileiro ainda disputará Siargao e Pipeline na briga pelo título mundial.

Gabriel Medina terminou como vice-campeão da etapa de Peniche, em Portugal, da World Surf League (WSL). Nesta sexta-feira, 23, o brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Griffin Colapinto por 17,60 a 16,77, em uma final decidida por ondas de alto nível. Com o resultado, o tricampeão mundial adiou novamente o retorno ao topo do pódio no circuito, enquanto o adversário conquistou seu terceiro título na etapa portuguesa.

Colapinto repetiu os resultados de 2022 e 2024 em Peniche. A vitória também teve impacto na classificação da temporada: o norte-americano subiu para a terceira posição do ranking, enquanto Medina avançou para o quarto lugar. O brasileiro superou Miguel Pupo e Leonardo Fioravanti na tabela, mas segue atrás de Yago Dora, líder, e Ítalo Ferreira, segundo colocado.

Como foi a final entre Medina e Colapinto?

A bateria terminou com vantagem de 0,83 ponto para Colapinto, que alcançou 17,60 pontos nas duas melhores ondas. Medina somou 16,77, mas não conseguiu superar a pontuação do norte-americano antes do encerramento da disputa.

O resultado confirmou a força de Colapinto em Supertubos, praia que já havia lhe rendido dois títulos anteriores. Para Medina, a etapa terminou com o segundo lugar, mas também com a subida para a quarta posição do ranking mundial, em uma temporada que ainda terá duas oportunidades para a definição do campeão.

Griffin Colapinto é tricampeão da etapa de Peniche! Medina é novamente vice, mas encostou na briga pelo título mundial! https://t.co/c2v1JOwc0J — Surf News Brasil 🌊 (@SurfNewsBrasil) October 23, 2026

Medina chega ao terceiro vice-campeonato na temporada

A decisão em Portugal foi a terceira final de etapa perdida por Medina em 2026. Antes de chegar à disputa pelo título em Peniche, o surfista brasileiro também terminou como vice-campeão nas etapas de Margaret River, na Austrália, e de Fiji.

O resultado prolonga o período sem vitórias do tricampeão mundial no Championship Tour. Medina não conquista uma etapa do circuito desde abril de 2023, e a oportunidade de encerrar o jejum ficou para as próximas competições.

Apesar da derrota, o vice-campeonato em Peniche representa uma melhora na classificação geral e mantém Medina na disputa pelo título mundial. Depois da etapa portuguesa, restam duas provas no calendário: a etapa de Siargao, nas Filipinas, e a disputa de Pipeline, no Havaí, que encerra a temporada em dezembro.