Esporte

Gabriel Medina perde para Colapinto na final da WSL e fica com vice em Peniche

Norte-americano vence por 17,60 a 16,77, conquista o terceiro título em Portugal e ultrapassa o brasileiro no ranking mundial da competição

Gabriel Medina é vice-campeão em Peniche, Portugal (Damien Poullenot/WSL)

Gabriel Medina é vice-campeão em Peniche, Portugal (Damien Poullenot/WSL)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13h47.

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Gabriel Medina terminou como vice-campeão da etapa de Peniche, em Portugal, do circuito da World Surf League (WSL) nesta sexta-feira, 23, após perder para Griffin Colapinto por 17,60 a 16,77. O resultado levou Medina ao quarto lugar do ranking e Colapinto ao terceiro. O brasileiro ainda disputará Siargao e Pipeline na briga pelo título mundial.

Gabriel Medina terminou como vice-campeão da etapa de Peniche, em Portugal, da World Surf League (WSL). Nesta sexta-feira, 23, o brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Griffin Colapinto por 17,60 a 16,77, em uma final decidida por ondas de alto nível. Com o resultado, o tricampeão mundial adiou novamente o retorno ao topo do pódio no circuito, enquanto o adversário conquistou seu terceiro título na etapa portuguesa.

Colapinto repetiu os resultados de 2022 e 2024 em Peniche. A vitória também teve impacto na classificação da temporada: o norte-americano subiu para a terceira posição do ranking, enquanto Medina avançou para o quarto lugar. O brasileiro superou Miguel Pupo e Leonardo Fioravanti na tabela, mas segue atrás de Yago Dora, líder, e Ítalo Ferreira, segundo colocado.

Como foi a final entre Medina e Colapinto?

A bateria terminou com vantagem de 0,83 ponto para Colapinto, que alcançou 17,60 pontos nas duas melhores ondas. Medina somou 16,77, mas não conseguiu superar a pontuação do norte-americano antes do encerramento da disputa.

O resultado confirmou a força de Colapinto em Supertubos, praia que já havia lhe rendido dois títulos anteriores. Para Medina, a etapa terminou com o segundo lugar, mas também com a subida para a quarta posição do ranking mundial, em uma temporada que ainda terá duas oportunidades para a definição do campeão.

Medina chega ao terceiro vice-campeonato na temporada

A decisão em Portugal foi a terceira final de etapa perdida por Medina em 2026. Antes de chegar à disputa pelo título em Peniche, o surfista brasileiro também terminou como vice-campeão nas etapas de Margaret River, na Austrália, e de Fiji.

O resultado prolonga o período sem vitórias do tricampeão mundial no Championship Tour. Medina não conquista uma etapa do circuito desde abril de 2023, e a oportunidade de encerrar o jejum ficou para as próximas competições.

Apesar da derrota, o vice-campeonato em Peniche representa uma melhora na classificação geral e mantém Medina na disputa pelo título mundial. Depois da etapa portuguesa, restam duas provas no calendário: a etapa de Siargao, nas Filipinas, e a disputa de Pipeline, no Havaí, que encerra a temporada em dezembro.

 

'Perguntas frequentes'

Quem venceu a final da WSL em Peniche? ＋

Griffin Colapinto venceu Gabriel Medina por 17,60 a 16,77 na final da etapa de Peniche nesta sexta-feira, 23. O norte-americano conquistou seu terceiro título na etapa portuguesa.

Qual foi a diferença de pontos entre Griffin Colapinto e Gabriel Medina? ＋

A diferença foi de 0,83 ponto. Colapinto somou 17,60 pontos nas duas melhores ondas, enquanto Medina terminou a bateria com 16,77.

Em que posição Gabriel Medina está no ranking mundial? ＋

Gabriel Medina subiu para o quarto lugar do ranking após o vice-campeonato em Peniche. O brasileiro ultrapassou Miguel Pupo e Leonardo Fioravanti, mas permanece atrás de Yago Dora, Ítalo Ferreira e Griffin Colapinto.

Quantos vice-campeonatos Gabriel Medina conquistou em 2026? ＋

Gabriel Medina terminou três etapas como vice-campeão em 2026. Além de Peniche, o tricampeão mundial perdeu as finais de Margaret River, na Austrália, e de Fiji.

Quando foi a última vitória de Gabriel Medina no Championship Tour? ＋

Gabriel Medina não vence uma etapa do Championship Tour desde abril de 2023. As próximas oportunidades para encerrar o jejum serão em Siargao, nas Filipinas, e Pipeline, no Havaí.

Quais etapas ainda restam na temporada da WSL? ＋

A temporada ainda terá as etapas de Siargao, nas Filipinas, e Pipeline, no Havaí. A disputa em Pipeline encerrará o calendário em dezembro.

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