Solana após atualização alpenglow: o que muda para o criptoativo?

O blockchain Solana implementou nesta semana a sua atualização mais recente, chamada de Alpenglow. Foi um dos maiores updates da história do protocolo e reduziu o tempo necessário para concluir uma transação de 12,8 segundos para cerca de 150 milissegundos.

Agora, o sistema de consenso do blockchain não é mais o TowerBFT, que fazia com que validadores votassem ao enviar transações e um bloco era considerado definitivo quando houvesse votos o suficiente ao longo de 32 slots. No lugar entra o mecanismo de consenso Alpenglow, no qual validadores enviam esses votos diretamente uns aos outros e os agrupam em certificados, de modo que um bloco se torna definitivo após uma ou duas rodadas de votação.

A promessa é que a mudança torne a rede mais rápida e competitiva para que empreendedores desenvolvam projetos usando a tecnologia descentralizada que a rede provê.

Vantagens para protocolos DeFi

Segundo o analista Vinicius Bitelo, do BTG Pactual, a atualização representa um avanço importante para a Solana como infraestrutura de pagamentos e serviços financeiros.

Jupiter, Orca e Raydium, o benefício está em obter mais rapidamente a confirmação definitiva das negociações, favorecendo integrações com outras aplicações financeiras", explica Bitelo. "Para os protocolos da rede Solana como, o benefício está em obter mais rapidamente a confirmação definitiva das negociações, favorecendo integrações com outras aplicações financeiras", explica Bitelo.

Jupiter, Raydium e Orca são os principais pilares do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi) na rede Solana. Embora todos sirvam para negociar criptomoedas e tokens, eles desempenham papéis diferentes e complementares.

A Raydium é uma das primeiras corretoras descentralizadas (DEX) da rede, funcionando como um criador de mercado automatizado (AMM) onde usuários criam pools (fundos compartilhados) para permitir trocas de moedas.

Orca também é uma DEX, mas focada em modelos de liquidez concentrada para máxima eficiência e simplicidade.

Por fim, a Jupiter é o maior agregador de liquidez da rede Solana, com um algoritmo que vasculha diversas fontes, como a própria Raydium e a Orca, para buscar a rota mais eficiente possível em uma transação.

Adaptações nos aplicativos

Bitelo diz que outros protocolos, como Kamino e Jito, também ganham com a atualização. No caso da Jito, que é um protocolo de liquid staking, no qual usuários bloqueiam ativos para obter um rendimento, o analista aponta que a mudança exigirá adaptação da infraestrutura de validadores e organização de transações.

"Do ponto de vista econômico, a atualização fortalece a competitividade da Solana e amplia as possibilidades de uso do seu ecossistema. Para SOL e os tokens desses projetos, o impacto dependerá de quanto essa melhoria se converter em adoção, atividade e receitas, e de como cada ativo captura esse valor", conclui.

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