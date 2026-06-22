Quem o Brasil pode enfrentar no 1º mata-mata da Copa do Mundo? Veja as projeções

A seleção brasileira deu um passo importante rumo à fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 após vencer o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos. O resultado deixou a equipe em posição favorável para avançar ao mata-mata.

Com a introdução da fase de 32 seleções nesta edição do Mundial, etapa anterior às oitavas de final, o Brasil já observa os possíveis adversários. Pelas projeções atuais, Holanda, Japão e Suécia aparecem como os rivais mais prováveis.

O regulamento determina que o líder do Grupo C enfrente o segundo colocado do Grupo F, enquanto o primeiro colocado do Grupo F terá pela frente o vice-líder da chave brasileira.

Japão desponta como adversário mais provável

De acordo com os cálculos da Opta Analytics, o cenário mais provável indica um duelo entre Brasil e Japão na próxima fase. O confronto repetiria o encontro da Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, quando a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira venceu os japoneses, treinados por Zico, por 4 a 1 ainda na fase de grupos.

Após duas rodadas, Brasil e Marrocos somam quatro pontos no Grupo C. A seleção brasileira ocupa a primeira posição por possuir saldo de gols superior ao dos marroquinos, com vantagem de dois gols.

A definição da chave acontecerá na última rodada. Na quarta-feira, 24, às 19h, o Brasil encara a Escócia, em Miami. No mesmo horário, Marrocos e Haiti se enfrentam em Atlanta.

Segundo a Opta, a equipe brasileira tem 62% de probabilidade de avançar na liderança da chave. Marrocos aparece com 35%, enquanto a Escócia registra 2%.

A goleada do Japão por 4 a 0 sobre a Tunísia, na madrugada deste domingo, 21, fortaleceu as chances da seleção asiática de avançar para a fase de 32 equipes.

Os japoneses chegaram aos mesmos quatro pontos da Holanda no Grupo F. Apesar disso, a Opta calcula apenas 21% de possibilidade de o Japão terminar na primeira posição da chave.

A seleção holandesa leva vantagem no saldo de gols e terá pela frente a Tunísia, que ocupa a última colocação. Antes da derrota para o Japão, os tunisianos já haviam sofrido uma goleada por 5 a 1 diante da Suécia.

Enquanto isso, o Japão encerra sua participação na fase de grupos contra a Suécia. Os suecos seguem com chances de classificação, somando três pontos e seis gols marcados na competição.

As projeções apontam 55% de chance de o Japão avançar como segundo colocado do Grupo F. Caso essa previsão se confirme, a equipe liderada por Kubo e Kamada poderá cruzar o caminho do Brasil no primeiro confronto eliminatório, desde que a seleção de Carlo Ancelotti mantenha a liderança do Grupo C.

O histórico entre brasileiros e japoneses em Copas do Mundo registra apenas um confronto. Em 2006, o Japão depositava suas expectativas no meio-campista Nakata, que passou por clubes como Roma, Parma e Perugia.

Do lado brasileiro, nomes como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, Cafu, Lúcio e Dida integravam a equipe.

Naquele encontro, Juninho Pernambucano, Gilberto e Ronaldo Fenômeno marcaram os gols da vitória brasileira. O atacante balançou as redes duas vezes e completou a goleada por 4 a 1.

Holanda e Suécia também aparecem nos cenários possíveis

Uma eventual segunda colocação do Brasil no Grupo C mudaria o panorama do mata-mata. Nesse cenário, a Holanda surge como adversária mais provável.

As estimativas da Opta apontam 75% de chance de os holandeses terminarem na liderança do Grupo F. A possibilidade de ficarem em segundo lugar é de 24%, enquanto a de encerrar a fase em terceiro não chega a 1%.

Terminar em segundo também colocaria a seleção brasileira em uma parte diferente da chave. Pelas projeções atuais, França, Alemanha, Espanha e Portugal estariam entre os possíveis adversários antes de uma eventual final.

Por outro lado, a permanência na liderança do Grupo C deixaria o Brasil em um caminho que pode incluir seleções como Argentina, Inglaterra, México e Colômbia.

A Suécia também aparece como opção de adversário na fase de 32 seleções. Para isso ocorrer, os suecos precisam derrotar o Japão na última rodada e assumir a segunda colocação do Grupo F, empurrando os asiáticos para o terceiro lugar.

Segundo a Opta, a Suécia possui 20% de probabilidade de avançar como vice-líder da chave e 75% de terminar na terceira posição. Pelas projeções atuais, o confronto mais provável para os suecos seria contra a Alemanha.

Quando é o próximo jogo do Brasil?