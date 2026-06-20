Brasil pode convocar substituto para Raphinha na Copa do Mundo? Entenda

Raphinha deixou o campo com dores na coxa direita durante a vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

O atacante foi substituído por Rayan ainda no primeiro tempo e passou a preocupar a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti. No banco de reservas, conversou com o médico Rodrigo Lasmar e levou a mão à coxa direita — região na qual já havia sofrido uma lesão durante o amistoso contra a França, em março.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) soltou informe, ainda na madrugada de sábado, afirmando que o atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e que iniciou tratamento. Ainda segundo a nota, será reavaliado, provavelmente ainda hoje, para entender a gravidade do problema.

Porém, a situação gerou uma dúvida que vai além do estado físico do jogador: caso a lesão seja confirmada e o atacante precise ser cortado, o Brasil poderá convocar um substituto?

A resposta, infelizmente, é não.

Por que o Brasil não pode chamar outro jogador

O prazo para alterações na lista de convocados terminou na sexta-feira, 13, antes da estreia das seleções no Mundial. A partir do início da competição, nenhuma equipe pode substituir jogadores de linha, mesmo em caso de lesão.

O regulamento da Fifa prevê apenas uma exceção: a dos goleiros. Como toda seleção precisa manter três goleiros inscritos durante o torneio, um atleta lesionado nessa posição pode ser substituído caso seja cortado do elenco. Para qualquer outra função em campo, no entanto, não há possibilidade de reposição.

Na prática, isso significa que, se Raphinha for desconvocado, o Brasil seguirá o restante da Copa com um jogador a menos na delegação.

Próximo jogo

A Seleção volta a campo na quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília), diante da Escócia, em Miami, na última rodada da fase de grupos.

*Com informações de Agência Brasil