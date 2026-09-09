Com novidades, Seleção Brasileira é convocada para amistosos de setembro e outubro

O técnico da Seleção Brasileira anunciou oficialmente a lista com os 26 atletas chamados para o próximo período de compromissos internacionais. O grupo se apresentará para a disputa de uma série de três amistosos na reta final do ano, enfrentando a seleção da Austrália em dois duelos (nos dias 25 e 29 de setembro) e a Índia (em partida marcada para o dia 3 de outubro).

Durante o período na Oceania, a delegação brasileira ficará hospedada na cidade de Brisbane.

A nova convocação marca a nova fase do trabalho da comissão técnica após os aprendizados e o encerramento da participação do Brasil na Copa do Mundo da FIFA de 2026. A campanha brasileira no Mundial de 2026 deixou marcas profundas no planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na fase de grupos, a Seleção integrou o Grupo C e teve um desempenho de altos e baixos: estreou com um empate por 1 a 1 contra Marrocos no MetLife Stadium (Nova Jersey), se recuperou com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Haiti na Filadélfia e fechou a primeira fase superando a Escócia também por 3 a 0 em Miami.

No entanto, a trajetória no mata-mata foi abreviada de forma precoce. Após passar pelo Japão por 2 a 1 na fase de 16 avos de final (rodada de 32), o Brasil cruzou com a Noruega nas oitavas de final e acabou derrotado por 2 a 1, em partida disputada no dia 5 de julho de 2026 no MetLife Stadium. O revés consolidou a eliminação e encerrou a participação brasileira na 11ª colocação geral, gerando debates intensos sobre renovação tática, opções de elenco e o futuro do comando técnico.

Agora, com uma lista ampliada para 26 jogadores para encarar o tour de amistosos, a comissão técnica tem a oportunidade de testar alternativas, dar rodagem a novos nomes e injetar sangue novo no grupo principal, mesclando a experiência de atletas consolidados com promessas que buscam afirmação com a amarelinha.

Nos bastidores da entidade, a direção busca enfrentar diferentes escolas do futebol mundial. Contudo, confrontos contra seleções europeias e africanas ficaram fora de cogitação neste momento em virtude dos calendários oficiais da UEFA Nations League e da Copa Africana de Nações, abrindo espaço para testes contra adversários de outras confederações.

Durante a entrevista coletiva de imprensa, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a elaboração da lista considera o planejamento de longo prazo, visando a preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, a próxima Copa do Mundo e também o ciclo voltado para a Copa do Mundo de 2030.

Lista de convocados para os amistosos

Goleiros:

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores (Zagueiros e Laterais):

Artur Dias (Athletico-PR)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair (Nottingham Forest)

Marquinhos (PSG)

Matheuzinho (Corinthians)

Mauro Júnior (PSV)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas:

Andrey Santos (Manchester United)

Breno Bidon (Corinthians)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Douglas Luiz (Juventus)

Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes:

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Pedro (Flamengo)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Samuel Lino (Flamengo)

Vini Jr (Real Madrid)

Amistosos da Seleção até o fim de 2026: