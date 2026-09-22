Quais os clubes brasileiros com mais convocados para a Super Data FIFA?

RESUMO | Com o início da inédita Super Data Fifa de 16 dias, que fundiu os tradicionais períodos de setembro e outubro, 40 jogadores em atividade na Série A do Campeonato Brasileiro foram cedidos a 11 seleções diferentes.

O Campeonato Brasileiro terá um impacto significativo em seus elencos durante a primeira Super Data Fifa, um novo formato aprovado para o ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030 que estende o período de paralisação e testes para 16 dias — permitindo que seleções realizem até quatro partidas. No total, 40 atletas que atuam na primeira divisão do futebol nacional foram chamados para defender 11 seleções diferentes ao redor do planeta.

Embora o Flamengo leve vantagem na tabela de classificação do Brasileirão, foi o Palmeiras quem liderou o ranking de prestígio em cedências nesta janela internacional. Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão teve sete jogadores convocados para seleções como Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai, mesmo sem ter atletas chamados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O Rubro-Negro carioca aparece logo atrás na segunda posição geral, com seis convocados, destacando-se por emplacar dois nomes na lista da equipe canarinho (Pedro e Samuel Lino).

O impacto nos clubes da Série A e o formato da Super Data Fifa

A movimentação afetou diretamente 15 dos 20 clubes que disputam a elite do Brasileirão, sendo que apenas o São Paulo passou totalmente ileso e sem baixas por convocações nesta rodada dupla unificada. Equipes como Atlético-MG e Corinthians apareceram na sequência com quatro atletas chamados cada, seguidas por Grêmio e Santos com três representantes cedidos. A abrangência internacional incluiu desde seleções sul-americanas tradicionais até convocações inesperadas para eliminatórias da Copa Africana das Nações, com atletas de Cabo Verde e Camarões atuando no futebol brasileiro.

A criação da Super Data Fifa teve como objetivo principal agradar aos clubes europeus ao agrupar os períodos de setembro e outubro em um único bloco de 16 dias, reduzindo a frequência de viagens transcontinentais ao longo da temporada. No entanto, para as equipes da Série A do Brasil, o desafio logístico é imediato, exigindo que comissões técnicas administrem desfalques cruciais na reta decisiva do campeonato nacional.

Clubes e jogadores da Série A convocados para a Super Data Fifa

A inédita Super Data Fifa de 16 dias movimentou os bastidores do Campeonato Brasileiro ao desfalcar diversos clubes da elite nacional. Ao todo, 40 jogadores foram liberados para defender 11 seleções diferentes. Abaixo está a lista detalhada com os clubes da Série A e seus respectivos atletas convocados:

Palmeiras (7): Agustín Giay (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai), Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Joaquín Piquerez (Uruguai), Maurício (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai)

Agustín Giay (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai), Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Joaquín Piquerez (Uruguai), Maurício (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai) Flamengo (6): Anthony Valencia (Equador), Giorgian de Arrascaeta (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador), Guillermo Varela (Uruguai), Pedro (Brasil) e Samuel Lino (Brasil)

Anthony Valencia (Equador), Giorgian de Arrascaeta (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador), Guillermo Varela (Uruguai), Pedro (Brasil) e Samuel Lino (Brasil) Atlético-MG (4): Alan Franco (Equador), Alan Minda (Equador), Angelo Preciado (Equador) e Kevin Castaño (Colômbia)

Alan Franco (Equador), Alan Minda (Equador), Angelo Preciado (Equador) e Kevin Castaño (Colômbia) Corinthians (4): André Carrillo (Peru), Breno Bidon (Brasil), Hugo Souza (Brasil) e Matheuzinho (Brasil)

André Carrillo (Peru), Breno Bidon (Brasil), Hugo Souza (Brasil) e Matheuzinho (Brasil) Grêmio (3): Erick Noriega (Peru), Jovane Cabral (Cabo Verde) e Mathías Villasanti (Paraguai)

Erick Noriega (Peru), Jovane Cabral (Cabo Verde) e Mathías Villasanti (Paraguai) Santos (3): Gabriel Bontempo (Brasil), Gustavo Caballero (Paraguai) e Miguelito (Bolívia)

Gabriel Bontempo (Brasil), Gustavo Caballero (Paraguai) e Miguelito (Bolívia) Athletico-PR (2): Arthur Dias (Brasil) e Kevin Viveros (Colômbia)

Arthur Dias (Brasil) e Kevin Viveros (Colômbia) Botafogo (2): Danilo Santos (Brasil) e Nahuel Ferraresi (Venezuela)

Danilo Santos (Brasil) e Nahuel Ferraresi (Venezuela) Cruzeiro (2): Keny Arroyo (Equador) e Otávio (Brasil)

Keny Arroyo (Equador) e Otávio (Brasil) Internacional (2): Antonio Sanabria (Paraguai) e Félix Torres (Equador)

Antonio Sanabria (Paraguai) e Félix Torres (Equador) Coritiba (1): Pedro Morisco (Brasil)

Pedro Morisco (Brasil) Fluminense (1): Martinelli (Brasil)

Martinelli (Brasil) Red Bull Bragantino (1): Andrés Hurtado (Equador)

Andrés Hurtado (Equador) Remo (1): Duplex Tchamba (Camarões)

Duplex Tchamba (Camarões) Vasco (1): Andrés Gómez (Colômbia)

Quantos jogadores do Brasileirão foram convocados para esta Data Fifa?

No total, 40 atletas em atividade na primeira divisão brasileira foram cedidos a 11 seleções diferentes.

Qual clube lidera o ranking de convocações?

O Palmeiras lidera a lista nacional, tendo cedido sete jogadores para seleções sul-americanas.

Como funciona o novo formato da Super Data Fifa?

O período foi estendido para 16 dias (agrupando setembro e outubro) para permitir que cada seleção dispute até quatro partidas.

Todos os clubes da Série A perderam jogadores?

Não. Dos 20 participantes, 15 tiveram atletas convocados.