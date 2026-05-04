Estêvão opta por tratamento de lesão no Brasil; participação na Copa ainda é dúvida

Estêvão: Atleta corre contra o tempo para estar disponível na Copa do Mundo ((Foto: Chelsea Football Club/Chelsea FC via Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 4 de maio de 2026 às 20h24.
Estêvão, meia-atacante do Chelsea e da Seleção, está no Brasil para tratar a grave lesão que sofreu na coxa direita. O jogador viajou ao país no último fim de semana e usará a estrutura do Palmeiras para tratar o problema.
Revelado pelo clube alviverde, o jogador já conhece a estrutura e os pessoas envolvidas em seu tratamento, o que justifica a escolha. Além disso, ele também é acompanhado por profissionais do Chelsea e também pela sua equipe particular de saúde e performance.
A seleção brasileira, ainda que não esteja atuando diretamente no tratamento do jogador, acompanha diariamente a situação e evolução do atleta. A seleção espera contar com o atleta para a Copa do Mundo, ainda que a situação seja bastante difícil.
Segundo informações da CBF, o entendimento é que Estêvão provavelmente não vai se recuperar a tempo da Copa do Mundo, mas ainda não descarta o jogador.
Estêvão sofreu a ruptura quase total do músculo posterior da coxa. Inicialmente, os Blues sugeriram uma cirurgia, mas o atleta e seu estafe optaram por um tratamento conservador. Essa é a única possibilidade do atleta se recuperar a tempo da Copa do Mundo.
Carlo Ancelotti convoca a Seleção no dia 18 de maio, enquanto os atletas devem se apresentar, na Granja Comary, no dia 27. A estreia do Brasil no Mundial acontece no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos.
Estêvão vinha tendo destaque na Seleção e é o artilheiro da canarinho desde que Ancelotti chegou, com cinco gols marcados.