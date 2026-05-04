Estêvão opta por tratamento de lesão no Brasil; participação na Copa ainda é dúvida

Estêvão, meia-atacante do Chelsea e da Seleção, está no Brasil para tratar a grave lesão que sofreu na coxa direita. O jogador viajou ao país no último fim de semana e usará a estrutura do Palmeiras para tratar o problema.

Revelado pelo clube alviverde, o jogador já conhece a estrutura e os pessoas envolvidas em seu tratamento, o que justifica a escolha. Além disso, ele também é acompanhado por profissionais do Chelsea e também pela sua equipe particular de saúde e performance.