Boninho 'vira sócio' de Spotify, Amazon e Nvidia em campanha da Nomad

RESUMO ＋ A Nomad, empresa que oferece conta global em dólar e acesso a investimentos nos Estados Unidos, lançou nesta quinta-feira, 24, uma campanha com Boninho para mostrar que brasileiros podem comprar ações e frações de empresas como Spotify, Amazon e Nvidia. Criada pela agência GUT, a ação apresenta o diretor de TV como “sócio” de companhias globais.

Em sua nova campanha, a Nomad convida o público a olhar para marcas como Spotify e Amazon não apenas como consumidores, mas como possíveis empresas para investir. A ideia ganha uma versão bem-humorada com Boninho, que aparece na campanha como “sócio” de Spotify, Amazon, Nvidia e SpaceX.

Criada pela agência GUT, a ação usa a figura do diretor de TV para apresentar a possibilidade de comprar ações, inclusive frações, de companhias negociadas nos Estados Unidos.

A brincadeira começou nas redes sociais. Boninho alimentou seus perfis em plataformas como Instagram e X com mensagens sobre uma possível volta ao mercado. Depois de gerar especulações sobre a nova empreitada, a explicação veio em forma de campanha com a Nomad, divulgada nesta quinta-feira, 24.

"A nossa linha do tempo na publicidade tenta romper com o padrão engessado do setor financeiro. Do impacto global do Will Smith às provocações bem-humoradas das campanhas 'Fontes' e 'Dólar na Carteira', provamos que falar sobre dolarizar o patrimônio pode ser simples e engajador", destaca Thais Souza Nicolau, diretora de Marketing da Nomad.

Do consumo ao investimento

Thais explica que a campanha parte de uma barreira que a Nomad identifica entre brasileiros e o mercado internacional: a percepção de que investir fora do país é algo complexo e restrito a pessoas com grandes patrimônios.

Em vez de focar no investimento a partir da linguagem tradicional do mercado financeiro, a marca escolheu empresas que o público já conhece como consumidores. Com isso, Spotify, Amazon e Nvidia passam a funcionar como exemplos de ativos que podem integrar uma carteira de investimentos.

A Nomad oferece conta global em dólar, cartão para uso internacional e acesso a investimentos nos Estados Unidos. A campanha aproxima essas duas frentes ao associar a experiência de usar a conta durante uma viagem à possibilidade de acessar o mercado de capitais americano.

"Queremos quebrar a última barreira e desmistificar Wall Street, mostrando de forma leve e responsável que o brasileiro já tem as ferramentas na mão para deixar de ser apenas consumidor e virar sócio das gigantes globais", reforça a executiva.

Outros “sócios”

Além de Boninho, a campanha traz outros influenciadores como "sócios" de grandes empresas. Vic Ceridono, jornalista especializada em moda, aparece como “sócia” da Ralph Lauren, enquanto o criador de conteúdo Mohamad Hindi assume o papel de parceiro da Kraft Heinz.

A estratégia também chegou ao LinkedIn, onde a Nomad explora a linguagem corporativa da plataforma para brincar com títulos e posições profissionais e com a possibilidade de os usuários serem “sócios” de diferentes empresas.